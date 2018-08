Elon Musk schokt Wall Street met tweet om Tesla van de beurs te halen

Wall Street is in rep en roer sinds Elon Musk dinsdagavond zijn Twitter opende en in een bericht van negen woorden wereldkundig maakte dat hij overweegt Tesla van de beurs te halen. De boodschap kwam volledig uit de lucht vallen en zorgde voor een schokgolf op de beursvloer in New York. Een dag later was het eerste stof neergedaald en schoten vragen als paddenstoelen uit de grond. Want mag het delen van koersgevoelige informatie bijvoorbeeld wel via sociale media?

Musk staat erom bekend alles op zijn eigen manier te doen en deponeert zijn hersenspinsels graag op Twitter.

Na de tweet van Musk schoot het aandeel Tesla fors omhoog waarna beursbedrijf Nasdaq besloot om de handel in Tesla-aandelen stil te leggen in afwachting van een officiële verklaring. Gesuggereerd werd op Twitter dat Musk gehackt was of een slechte grap maakte, maar kort voor het sluiten van de beurs kwam er toch een bevestiging van de topman.

Musk staat erom bekend alles op zijn eigen manier te doen en deponeert zijn hersenspinsels graag op Twitter. Zo grapte hij al eens dat Tesla bankroet zou zijn. Ook gaat de topman op Twitter regelmatig de strijd aan met een grote groep beleggers die een shortpositie tegen zijn bedrijf hebben ingenomen. Zij denken dat het Tesla-aandeel veel te hoog wordt gewaardeerd en speculeren op een fikse koersdaling. Musk veracht deze groep, noemde ze al eens ‘eikels’ en vindt dat er vanwege de beursnotering van Tesla teveel mensen zijn die de neiging hebben om zijn bedrijf aan te vallen of negatief te bejegenen.

De tweet van dinsdagavond toont de impulsiviteit van Musk aan. Hij stelde de financiering voor de grootste buy-out in de geschiedenis al rond te hebben, à 420 dollar per aandeel. Daarmee waardeerde Musk zijn eigen bedrijf in één zinnetje op 72 miljard dollar. Onduidelijk is van wie het geld gaat komen om aandeelhouders uit te kopen. Tesla verbrandt ondertussen geld als benzine en stapelt recordverlies op recordverlies. Woensdag nam de scepsis onder beleggers toe. Tijdens het begin van de handel daalde de koers van Tesla.

Van zomaar een grapje zal echter geen sprake zijn. Het aandeel sloot dinsdag nog elf procent hoger. Mocht de tweet toch op niets gebaseerd zijn, dan zou dat koersmanipulatie kunnen zijn, stelde hoogleraar aandelenrecht John Coffee woensdag in The Wall Street Journal.

In Nederland zie je eigenlijk niet dat beurs­ge­no­teer­de bedrijven via sociale media de publieke opinie beïnvloeden. Nico Inberg, IEX.nl

Of koersgevoelige informatie via Twitter gedeeld mag worden is een twijfelgeval. Een antwoord op die vraag moet in de Verenigde Staten gegeven worden door de beurstoezichthouder SEC, die nog niet reageerde. In 2013 bleef het voor Netflix-topman Reed Hastings bij een waarschuwing nadat hij informatie over kijkersaantallen op Facebook zette. Hierop liet de SEC weten dat het gebruik van sociale media onder voorwaarden geoorloofd is.

Hoogst ongebruikelijk is het wel, zegt Nico Inberg, hoofd beleggen bij het Nederlandse beursplatform IEX.nl. “In Nederland zie je eigenlijk niet dat beursgenoteerde bedrijven via sociale media de publieke opinie beïnvloeden.” In zekere zin is dit ook niet geoorloofd, laat een woordvoerder van de Nederlandse toezichthouder AFM weten. In het geval van voorwetenschap schrijven de regels voor dat dit naar buiten wordt gebracht via een persbericht dat wordt gepubliceerd en gedeponeerd bij de AFM.

Inberg: “In de VS laat men iets meer toe toe. Kijk maar naar de president daar, en zijn aanwezigheid op twitter.”