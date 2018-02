Elon Musk flikt het: raket met een Tesla op weg naar de zon

Zevenentwintig motoren – even krachtig als achttien Boeings 747 – schoten de auto bovenop de gloednieuwe Falcon Heavy-raket richting het heelal. Eindbestemming: een baan rondom de zon, tussen de aarde en Mars. ‘Starman’, de onverschrokken dummy in een ruimtepak, nam plaats in de bestuurdersstoel. Met één hand aan het stuur schoot hij naar de sterren, en daar voorbij. David Bowie’s hit ‘Space Oddity’ knalde door de speakers.

Het wordt een spannend succes of een opwindende mislukking Elon Musk, oprichter van Tesla Motors en SpaceX

De Falcon Heavy is de krachtigste raket ooit, sinds het tijdperk van de Nasa Saturn V-raketten, die astronauten bijna vijftig jaar geleden naar de maan brachten. De zeventig meter hoge Falcon Heavy bestaat als het ware uit drie Falcon 9-raketten die aan elkaar zijn bevestigd. De loskoppeling van de twee buitenste aandrijvingsraketten van de middelste raket was volgens Musk het meest kritische moment van de vlucht. “Het wordt een spannend succes of een opwindende mislukking”, zei Musk voor de lancering.

Een ritje kost ruimtevaartbedrijf SpaceX zo’n 90 miljoen dollar. Klinkt misschien prijzig, maar dat is slechts een kwart van de kosten voor de lancering van de Delta 4 – Amerika’s huidige grootste raket. De Falcon Heavy bespaart kosten door een deel van de technologie te hergebruiken. De twee buitenste aandrijvingsraketten zijn weer teruggevlogen naar de aarde en goed geland. De terugkeer van een derde boosterraket mislukte, die knalde met 480 kilometer per uur in de zee.