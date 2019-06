Elly en Kees zijn ‘multiboeren’ met een kinderopvang én tulpenbroeierij

Het is spitsuur op het erf van Elly en Kees Buis. De ene na de andere ouder komt een kind brengen bij Kinderopvang ‘de Koggepurkies’, hier op deze zonnige ochtend in Hensbroek. Ze komen van heinde en verre, want de Koggepurkies is geen gewone kinderopvang, het is een agrarisch dagverblijf.

“Hier kunnen kinderen leren omgaan met dieren, groente en bollen”, zegt boer Kees. Bollen ja, want het bedrijf van de familie Buis is ook nog op een andere manier bijzonder: het is een zogenaamd multifunctioneel boerenbedrijf. Elly en Kees runnen een dagopvang én een tulpenbroeierij.

Boeren die meerdere soorten hooi op hun vork nemen zijn sterk in opkomst, bleek deze week uit een onderzoek van Wageningen University & Research, dat voor het eerst becijferde wat de economische betekenis van de ‘verbreding’ van boerenbedrijven is. De jaaromzet van deze combibedrijven blijkt tussen 2013 en 2018 bijna te zijn verdubbeld tot 887 miljoen euro.

De Nederlandse boer doet er verschillende dingen bij: de bekende boerencamping, een winkel of kaasmakerij die verstandelijk gehandicapten een werkplek biedt, boerderij-educatie voor scholen, boerderijverkoop, natuurbeheer. Enzovoort. Of dus een agrarische kinderopvang, zoals hier in de polder van Wogmeer.

Ongeveer een kwart van de Nederlandse boeren en tuinders doet er een bedrijfstak bij. Boerenbranchevereniging LTO Nederland – die een apart platform heeft voor multifunctionele landbouwers – verwacht dat het aantal ‘multiboeren’ in Nederland de komende jaren verder zal stijgen en dat in de totale omzet ­nog rek zit tot 2 miljard euro op jaarbasis.

Elly en Kees zijn er zeven jaar geleden mee begonnen omdat ze met het bollenbedrijf dat ze destijds runden op een cruciaal punt waren beland. Kees: “Het was uitbreiden of iets anders erbij doen. Maar als je eenmaal aan schaalvergroting begint, kun je niet meer terug. Bovendien hadden we geen opvolging. Is dit het nou?, dachten we.”

En er is rust, stilte, het buitenleven van het platteland. Precies de reden waarom al die ouders graag wat kilometers extra afleggen om hun ‘purkies’ (West-Fries voor kleine kinderen) langs te brengen. “We hoeven inmiddels geen reclame meer te maken, het gaat van mond tot mond. We hebben zelfs mensen die uit Haarlem komen”, zegt Elly.

Zo te zien is er geen half werk verricht. Het erf ligt er spic en span bij, het gras in het gedeelte waar de kinderen spelen is keurig kort gewiekt, er lopen lammetjes, geiten, alpaca’s, kippen, een pony, een wallaby, een ezel, er is een moestuin.

Rust, ruimte en groen

Judith Kenter en Mathew Ogden uit Zuidermeer hebben ook best een omweg over voor zo’n plek als deze. Ze hebben net hun twee kleintjes ­afgeleverd en zijn vol lof over het project van Kees en Elly: “De kinderen hebben hier rust, ruimte en groen, ze eten gezond en ze leren met dieren omgaan”. Ook de kinderen hebben hier soms een multifunctioneel bestaan, want ze mogen soms best even een klusje doen bij de tulpenbroeierij. “Ze willen allemaal boer Kees helpen”, zegt boer Kees.

Het combineren van de twee activiteiten vergt enige aanpassing. Elly: “Je moet het wel op elkaar afstemmen. Kees kan hier niet met een heftruck gaan rondrijden, dat is te gevaarlijk.” Een strikte verdeling heeft het echtpaar niet gemaakt in de taken, maar, zegt Elly: “Meestal doe ik de kinderopvang en Kees de bloemen”.

Het gaat dan vooral om de bedrijfsvoering van de Koggepurkies want voor de dagelijkse begeleiding van de veertig kinderen heeft de familie Buis personeel in dienst. Zestien begeleidsters en drie stagiaires houden de tent vijf dagen per week open. Als de kinderen naar buiten mogen en naar de dieren rennen, werpt Elly een tevreden blik op dit landelijke beeld: “Dit is toch eigenlijk de basis van het hele leven?”