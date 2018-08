Ellen van Dijk wint nét voor Anna van der Breggen het goud op de tijdrit

Met het derde Europese tijdritgoud in de koffer reist Ellen van Dijk donderdag naar Innsbruck. In de Oostenrijkse stad gaat ze twee weken het parkoers verkennen waar op 25 september de mondiale race tegen de klok wordt gereden. Dat wordt het volgende doel van de 31-jarige Woerdense, die woensdag in Glasgow voor de derde keer op rij de traditionele tweestrijd op de EK met Anna van der Breggen in haar voordeel besliste.

Net als in 2016 in Plumenec en in 2017 in Herning stonden beide Nederlandsen weer op het erepodium. Terwijl Van Dijk de laatste meters op het natte en gladde Schotse asfalt aflegde, zat Van der Breggen in de hot seat, als de renster met op dat moment de beste tijd. Ze veegde het gezicht af, trok een droog shirt aan en keek naar een klein tv-scherm dat vlak voor haar stond. Het gezicht stond strak van de spanning.

Zou het dan eindelijk lukken? In Plumenec werd ze tweede, in Herning derde, beide keren achter winnares Van Dijk. Van der Breggen wist dat ze een goede tijdrit had gereden, maar was het voldoende? Op de digitale klok boven de finish telden de seconden weg. De tijd van Van der Breggen was 41.41,83, toen Van Dijk de finish passeerde stopte de tijdwaarneming op 41.39,70. Van Dijk eerste, Van der Breggen tweede, op 2,13 seconden.

Balen

De teleurstelling droop van het gezicht van de 28-jarige Zwolse. “Wielrennen is niet altijd leuk, vandaag was het niet leuk”, zei Van der Breggen nadat ze Van Dijk met een koele en korte omhelzing had gefeliciteerd. ‘Goed gedaan’, meer niet. Bibberend van de kou stond ze op het podium, balend van het feit dat de Nederlandse vlag aan de middelste stok weer hoger reikte dan die van haar en dat het Wilhelmus opnieuw niet voor haar klonk.

“Zodra ik hier weg ben, berg ik die medaille op”, zei Van der Breggen. In de strijd tussen haar, de stylist, en de krachtpatser Van Dijk, maakte ze het in het laatste deel nog heel spannend. Bij het tweede meetpunt, op 20,66 ­kilometer, bedroeg de achterstand op Van Dijk zeventien seconden, op de meet, na 32,3 kilometer, was die geslonken tot iets meer dan twee tellen. “Balen, maar ik kan niet meer doen dan mijn best.”

Anna van der Breggen (links) met zilver en Ellen van Dijk met goud van de tijdrit op de weg op het EK tijdens Glasgow 2018. © ANP

De volgende confrontatie tussen Van der Breggen en Van Dijk in de race tegen de klok is op 25 september op het WK in Innsbruck. Het parkoers in Oostenrijk telt meer hoogtemeters dan in Glasgow en is steiler. “Dat is in het voordeel van Anna”, zei Van Dijk. Maar er komt nog een serieuze concurrente bij. Ook Annemiek van Vleuten, regerend wereldkampioene, verschijnt aan de start in Innsbruck.

Het is een dunne lijn tussen risico nemen en niet te veel tijd verliezen. Ellen van Dijk

“We rijden weinig tijdritten en ­elke tijdrit die we rijden wil ik het laten zien”, zei Van Dijk. “We liggen dichtbij elkaar en dat blijft een uitdaging.” De wereldkampioene had geen idee dat het verschil met Van der Breggen zo close was. “Ik rijd mijn ­eigen race, vooral op gevoel, en wilde ook de tussentijden niet weten.” De derde Europese titel op rij betitelde ze als ‘fantastisch’.

De omstandigheden in Glasgow, waar de zomer nat en koud is, waren vrijwel identiek aan die van een jaar geleden in Herning. Nat asfalt en een groot slipgevaar. “Die tijdritbanden zijn spekglad”, aldus de Sunweb-renster. “Als ik op wegbanden rijd, weet ik dat ik veel harder door de bochten kan. Ik wilde niet te veel risico nemen, want als je onderuit gaat heb je niks. Het is een dunne lijn tussen risico nemen en niet te veel tijd verliezen.”