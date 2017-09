Elke vijf minuten een oudere op de Eerste Hulp na een val

Het aantal ouderen dat na een val behandeld moet worden is de afgelopen tien jaar flink gestegen. In 2006 belandden 69.400 ouderen op de Eerste Hulp, vorig jaar waren dat er 96.200.

Toch gloort er hoop: na jaren lijkt stabilisatie in zicht. Dat blijkt uit ‘Valongevallen 65 jaar en ouder’, het rapport dat vandaag verschijnt van de stichting VeiligheidNL, die ongevallen monitort en zich inzet om deze te voorkomen.

Volgens Saskia Kloet, programmamanager bij VeiligheidNL, stijgt het aantal valongevallen bij ouderen de laatste jaren voornamelijk door de vergrijzing. “Mensen wonen tegenwoordig ook langer thuis”, zegt Kloet over de plek waar de meeste ongelukken gebeuren. Toch is Kloet hoopvol. “Het aantal Eerste Hulp-bezoeken en ziekenhuisopnamen is ten opzichte van vorig jaar iets gedaald.”

Gemeenten en verzekeraars slaan veel vaker de handen ineen Saskia Kloet

Hoe dat kan? “Steeds meer fysiotherapeuten melden zich bij ons aan zodat zij op lokaal niveau valpreventietrainingen kunnen aanbieden”, aldus Kloet. Ook ziet ze meer beweging bij gemeenten en verzekeraars. “Die twee partijen slaan steeds vaker de handen ineen. Ze richten zich op vallen, maar ook op eenzaamheid en sociale participatie. Dat grijpt uiteindelijk allemaal in elkaar.”

Het opzetten van de juiste aanpak om valongevallen te verminderen is niet makkelijk. Het begint bij de juiste screening.

“Je moet de mensen zien te bereiken die een verhoogd valrisico hebben, bijvoorbeeld omdat ze eerder al eens gevallen zijn of door hun gebruik van loophulpmiddelen”, zegt Kloet.