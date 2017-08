Elke politie-eenheid krijgt een eigen DNA-lab

De Nationale Politie gaat jaarlijks tienduizend DNA-onderzoeken uitvoeren. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de huidige drieduizend per jaar. Momenteel worden deze vooronderzoeken uitgevoerd in de politielaboratoria in Amsterdam, Huizen en Zwolle. Volgend jaar moeten alle elf politie-eenheden over een eigen onderzoeksruimte beschikken.

De ruime verdrievoudiging van het aantal vooronderzoeken door de politie is overigens niet het gevolg van oplopende criminaliteit. Het is vooral een verschuiving van werk van het Nederlands Forensische Instituut (NFI) naar de politie. Volgens een NFI-woordvoerster gaat het om driehonderd vooronderzoeken per maand die vanaf nu bij de politie terechtkomen.

In de praktijk is het nu nog zo dat een trui met bloed naar het NFI wordt gebracht, waar het bloedonderzoek moet leiden tot een DNA-profiel. Het NFI legt dit profiel vervolgens naast profielen in de DNA-databank voor strafzaken. In de nieuwe werkwijze wordt niet de trui naar het NFI gestuurd, maar alleen het daarop gevonden bloed dat bij de politie is veiliggesteld. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld om speeksel of sperma.

Zowel de politie als het NFI ziet grote voordelen in het verschuiven van het werk. Nu het simpeler vooronderzoek bij het NFI wordt weggehaald, is daar meer tijd voor complexere onderzoeken. Volgens Bas de Jong, NFI-manager van het team dat DNA-vooronderzoek doet, zorgt spreiding over het land bovendien dat de aanrijdroutes vanaf de plaatsen delict korter zijn. "Daardoor heb je sneller onderzoeksresultaten."

Dichter bij het plaats deleict

Belangrijk voordeel van de nieuwe werkafspraken is dat straks alleen nog DNA-sporen bij het NFI binnenkomen. Door de bewijsstukken - in het jargon van justitie 'stukken van overtuiging' - al veilig te stellen in de politie-onderzoeksruimten wordt voorkomen dat spullen naar het NFI gaan waar geen sporen op zitten. "Nu moeten we soms melden dat we geen DNA-profiel hebben gemaakt uit de sporen die we hebben gekregen, terwijl daar wel enige tijd overheen is gegaan", aldus De Jong.

Martin Hurkens, projectleider vooronderzoeken bij de politie, denkt dat er winst te boeken valt 'nu we dichter bij de plaats delict zitten'. "We kunnen eerder schakelen naar de rechercheur met vragen als: waar is die bivakmuts gevonden en waar heeft ie tegenaan gelegen?" NFI en politie denken dat met de overgang ook meer kennis en ervaring bij de politie wordt opgebouwd waardoor uiteindelijke meer kansrijke sporen bij het NFI komen voor analyse.

Het Openbaar Ministerie heeft nadrukkelijk als eis gesteld dat de nieuwe werkafspraken niet mogen leiden tot kwalitatief minder resultaat.