Elke plek op aarde heeft zijn eigen drie woorden

'Demografisch.vurig.wijngaard'. Bij deze combinatie van woorden zal er bij niemand een lichtje gaan branden. Het lijkt een betekenisloos rijtje, rechtstreeks uit de Dikke Van Dale. Niets is minder waar. Precies deze aaneenschakeling van drie woorden leidt mensen met de mobiele app What3words naar een nauwkeurige locatie op de wateren bij Giethoorn. Je zou hiermee bijvoorbeeld vrienden terug kunnen vinden in het doolhof van stroompjes en eilandjes.

Dat denkt Chris Sheldrick, oprichter en eigenaar van de start-up What3words, gevestigd in hartje Londen. Hij had het idee om de wereld te verdelen in vakjes van drie bij drie meter en al deze vakjes een naam te geven op basis van drie willekeurig gekozen Engelse woorden. Zo brengt 'graphics.dads.inched' mensen recht onder de Eiffeltoren en weet een moeder met 'animals.having.drank' precies aan welke kant van het Colosseum in Rome zij haar dochter kan vinden - met hulp van de app.

Op 75 procent van het we­reld­op­per­vlak schiet adressering tekort Giles Rhys Jones, woordvoerder What3words

Investeerders staan inmiddels in de rij om in te stappen bij What3words. Laatste aanwinst voor de start-up is Deutsche Bahn (DB), de spoorwegmaatschappij van Duitsland en het grootste vervoersbedrijf van Europa. Eerder verbonden onder meer techbedrijf Intel en Aramex, een logistiek dienstverlener uit het Midden-Oosten, hun naam aan dit nieuwe bedrijf.

"Op 75 procent van het wereldoppervlak schiet adressering tekort. En niet alleen in landen waar een systeem van adressen en postcodes ontbreekt. Probeer maar eens met vrienden af te spreken op het strand, of midden op een festival. What3words lost dat probleem op", zegt Giles Rhys Jones, woordvoerder van de start-up.

Gebrekkige adressering Het systeem van What3words is de tegenhanger van de aloude lengte- en breedtegraad. Een code van 14 tot 18 cijfers waarin volgens Jones een foutje snel is gemaakt. "Vul op de app de drie woorden in en iemand weet precies op welke locatie hij moet zijn." In totaal bevat het raster van What3words 57 biljoen vierkantjes: 57.000.000.000.000 van negen vierkante meter. Daarvoor gebruikt de start-up veertigduizend verschillende Engelse woorden waarmee 60 biljoen combinaties zijn te maken. Voldoende om de gehele wereld in vakjes van drie bij drie meter van een naam te voorzien. De app is in veertien talen te gebruiken, een Nederlandse variant bestaat nog niet. Het verdienmodel van de start-up bestaat uit de verkoop van een softwarelicentie. Individuele personen kunnen de applicatie gratis gebruiken, grote bedrijven en overheden moeten ervoor betalen. In landen met een gebrekkige adressering heeft de app al zijn intrede gedaan. Postbedrijven in Tonga, Djibouti, Ivoorkust en op het Nederlandse Sint-Maarten gebruiken de app bij de bezorging. Deze app gaat voorbij aan het lokale adres­se­rings­sys­teem of de gewoonte van de mensen Maarten van der Veen, Rode Kruis Mongolië heeft What3words zelfs als nationaal adresseringssysteem ingevoerd. Speciaal daarvoor heeft de start-up een variant van de app in de taal van het Aziatische land gemaakt. Hulpdiensten in Zuid-Afrika gebruiken de locatievoorziening om snel op de precieze plaats van een noodgeval te komen. Maar er is ook kritiek op het idee van What3words. De start-up zegt van groot belang te kunnen zijn bij humanitaire rampen door mensen snel te kunnen vinden. Maar volgens Maarten van der Veen van het Nederlandse Rode Kruis is dat maar de helft van het verhaal. "De app lijkt ogenschijnlijk een moeilijk probleem eenvoudig op te lossen. Maar deze app gaat voorbij aan het lokale adresseringssysteem of de gewoonte van de mensen in een land waarin wij opereren. Het Rode Kruis probeert juist lokale systemen en oplossingen te versterken." Het Rode Kruis brengt daarom de wereld in kaart met het eigen Missing Maps, op basis van satellietbeelden. Deze kaarten kunnen door lokale overheden worden gebruikt om een beter adressensysteem te introduceren.

