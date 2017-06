Elke Britse terreuraanslag leidt tot een piek in haatmisdrijven tegen moslims

Meestal blijft het bij schelden en beperkt fysiek geweld, maar ditmaal reed een man met een voertuig op moskeegangers in. Resultaat: één dode en tien gewonden.

De aanval van zondagnacht past in een patroon van wraakacties tegen moslims. Je zag het ook na de terreuraanslag van 3 juni op de London Bridge, waarbij acht doden en 45 gewonden vielen. Het aantal misdaden tegen moslims in Londen steeg daarna sterk. De politie meldde een vervijfvoudiging, van vier naar twintig incidenten per dag. De weken erna daalde het weer tot het ‘normale’ niveau. Ook na de terreuraanslag in de concertzaal van Manchester, vorig maand, was er lokaal een piek te zien: het aantal incidenten verdubbelde, van 28 naar 56 per dag.

De Finsbury Park moskee waar vannacht een bestuurder van een busje inreed op een groep moslims. © Photo News

Nazir Afzal, hoofd van de Britse Vereniging voor Politiecommissarissen en zelf islamitisch, noemt de wraakacties tegen moslims ‘teleurstellend’. “Je ziet het elke keer opnieuw, ook na Brussel, Parijs en Westminster”, zei hij op de BBC. “Het is treurig dat mensen een hele gemeenschap aanvallen alleen vanwege de daad van enkele criminelen. Want het zijn criminelen, die niet de gemeenschap vertegenwoordigen.”

De vergeldingsdaden nemen allerlei vormen aan. De minst persoonlijke richten zich alleen tegen objecten. Moskeeën of islamitische scholen worden bijvoorbeeld met graffiti beklad, krijgen een steen door de ruit of ontvangen een valse bommelding. Ook vandalisme met varkensproducten komt veel voor. Zo troffen moskeegangers in Cambridge onlangs plakjes bacon op de voorruit van hun auto aan.

Verbale agressie blijkt eveneens schering en inslag. Veel moslims krijgen racistische opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Ze worden voor terrorist uitgemaakt en ter verantwoording geroepen. Eén persoon die na Manchester nietsvermoedend in de supermarkt liep, kreeg te horen: “Je moet je schamen, na wat je hebt gedaan.”

Ook fysiek geweld is aan de orde van de dag. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer, enerzijds omdat ze vaak herkenbaar zijn aan hun kleding, anderzijds omdat ze qua lichamelijke weerbaarheid een minder riskante prooi vormen dan mannen. Naar moslima’s wordt vooral veel gespuugd, blijkt uit de politieaangiftes.

En daar blijft het niet bij. In Blackburn, iets ten noorden van Manchester, reden twee vrouwen met nikaabs onlangs op een rustige weg toen er plotseling een zak met kots op hun autoruit werd geworpen. In Peterborough, ten noorden van Manchester, werd een moslima ruw tegen de grond gewerkt door een man met een capuchon. Hij trok haar nikaab af en smeet het kledingstuk naar haar toe. Haar 3-jarige dochtertje was getuige. In een ander incident werd een mannelijke moslim ernstig toegetakeld toen hij met een gebedsmuts door Manchester reed. Hij werd tot stoppen gedwongen en met een gebroken glas bewerkt, totdat hij flauwviel.

De Britse premier Theresa May heeft maandag een bezoek gebracht aan de Finsbury Park moskee in Londen, waar zondagnacht een aanslag plaatsvond. Ook Labour-leider Jeremy Corbyn en de Londense burgemeester Sadiq Khan brachten een bezoek aan de plek van de aanslag. REUTERS/Hannah McKay © REUTERS

De politie roept moslims op om alle incidenten te melden. Ze belooft ‘zero tolerance’ en probeert de daders op te sporen. Agenten denken dat veel moslims uit angst geen aangifte doen, waardoor het werkelijke aantal incidenten waarschijnlijk een stuk hoger ligt dan nu bekend is.

Afgezien van de moslimhaat heeft Groot-Brittannië sowieso een probleem met toenemend racistisch geweld. Sinds het brexit-referendum van een jaar geleden is ook het aantal incidenten tegen Europese immigranten gestegen. De leider van de Liberal Democrats, Tim Farron, weet dit onlangs aan de ‘giftige propaganda’ van premier Theresa May en haar Conservatieve partijgenoten. Die zouden buitenlanders in hun recente campagnes consequent hebben afgeschilderd als ‘ongewenste vreemdelingen’.

2017-06-19 09:09:31 Bus rijdt in op moskeegangers bij moskee Finsbury Park. ANP INFOGRAPHICS © Infografieken Nederland

