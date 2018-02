Elk jaar sterven er 2,6 miljoen zuigelingen

Een baby in Pakistan heeft vijftig keer zoveel kans om voor zijn eerste maand te overlijden, dan een baby in Japan. In totaal gaan er elk jaar 2,6 miljoen kinderen dood in de eerste dertig dagen van hun leven, een aantal dat volgens Unicef snel zou moeten kunnen dalen omdat 80 procent van de betrokken baby’s met goede zorg en voeding kan overleven.

Baby’s sterven vaak omdat ze te vroeg geboren werden en goede kraamzorg dan ontbreekt

De VN-organisatie publiceert dinsdag een rapport waaruit blijkt dat het sterftecijfer onder baby’s in de afgelopen 25 jaar veel minder snel is gedaald dan dat onder iets oudere kinderen. Het sterftecijfer voor kinderen van één maand tot vijf jaar oud daalde sinds 1990 met 62 procent, dat van baby’s die doodgaan voor ze een maand oud zijn met 49 procent. Volgens Unicef is dat verschil te verklaren uit het feit dat het voorkomen van babysterfte flinke investeringen vergt. Baby’s overlijden vaak omdat ze vroegtijdig geboren worden, en omdat goede kraamzorg dan ontbreekt – in Somalië is er bijvoorbeeld maar één arts per 10.000 mensen, versus 218 dokters in Noorwegen. Als kinderen hun eerste maand overleven kunnen ze op andere, simpelere manieren geholpen worden, bijvoorbeeld door vaccinaties.