Elk beetje vooruitgang bij Oranje doet ook pijn

Het mooiste zinnetje van Ronald Koeman zat verstopt in een verder voorspelbaar betoogje over Memphis Depay. Hij wil de strijd met hem aangaan, had Koeman gezegd. Het is interessant om met dergelijke types aan de slag te gaan, zei hij. Zo zegt elke trainer dat en zo denkt elke trainer dat het hem wél lukt, dat weet Koeman natuurlijk ook. Subtiel zei hij het toch net anders: “Ik ben niet iemand die denkt: mij lukt alles.”

Vorige maand, bij zijn aantreden, vond ik Koeman nog niet zo sterk. Hij zei dat er in Nederland meer moet worden getraind, en veel meer eigenlijk niet. Dat was wat oppervlakkig, om niet te zeggen een open deur.

Natuurlijk, voor de vernieuwing van het Nederlandse voetbal vanaf de wortels is hij niet de eerst aangewezene, als de coach die het moet rooien met de gearriveerde en nauwelijks meer kneedbare spelers van het land. Het had kunnen helpen, als Koeman er met zijn status en zeggingskracht toch wat zware woorden over had gesproken. Maar hij is nooit van dat gewichtige geweest, en daarbij: toen hij, de pragmaticus, al in het vorige decennium het realistische voorbeeld gaf, wilde Nederland nooit echt luisteren, zo is het ook weer.

O, als Koeman toch in 2014 was gekomen, wat had ons dat veel ellende bespaard

Nu, maandag, op zijn eerste werkdag, bewoog hij zich op volledig vertrouwd terrein, en laat hem dan maar schuiven. Hij is niet de trainer, zei Koeman dus fijntjes, die denkt dat het hem wel lukt, met Depay of met wie er verder in dat genre op zijn pad komt. Hij zal zijn best doen, maar wie niet past of wil passen in het team dat hij moet vormen, zal ergens onderweg afvallen, reken daar maar op.

Dat is ook zoiets, dat team, de teambuilding. Zonder topspelers moeten we een team vormen, zegt Koeman, moet hij zeggen – en iedereen zegt het hem na. Het is natuurlijk volledig waar, maar ik moet al heel lang gniffelen om de houding die je dan gauw in Nederland voelt: alsof we iets nieuws gaan doen, iets anders, we gaan een team vormen.