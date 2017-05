Eliud Kipchoge verlegt de grens, maar niet de magische

De weersomstandigheden waren perfect, hij had supersnelle schoenen, de ideale hazen om hem uit de wind te houden en aan te moedigen. Toch lukte het Eliud Kipchoge zaterdag niet om de marathon onder de twee uur te lopen en daarmee, zoals de marathonwereld de missie gekscherend noemde, de 'eerste man op de maan te worden'.

Maar het scheelde niet veel. De regerend olympisch kampioen uit Kenia kwam slechts 26 seconden tekort. Met een eindtijd van 2.00.25 schreef hij op het Formule 1-circuit van Monza geschiedenis met de snelste tijd ooit gelopen over 42,195 kilometer. Het is echter een officieus record, omdat de tijd niet in een traditionele wedstrijd gelopen is.

De recordpoging mag dan mislukt zijn, voor sportkledingmerk Nike is de stunt in ieder geval geslaagd, dankzij wereldwijde aandacht voor het prestigieuze project. Een groep van wetenschappers, voedingsdeskundigen, coaches en atleten stak twee jaar lang de koppen bij elkaar om te onderzoeken hoe de magische marathongrens van twee uur doorbroken kon worden.

Perfecte omstandigheden

Met een minutieus uitgedokterd plan zou het zaterdag moeten gebeuren, in perfecte omstandigheden met weinig wind, de ideale luchtvochtigheid en de juiste temperatuur. Om kwart voor zes in de ochtend gingen de drie toplopers Kipchoge, Lelisa Desisa uit Ethiopië en Zersenay Tadese uit Eritrea van start. Desisa viel weg uit de groep na vijftig minuten en Tadese kon het kort daarna niet meer bijbenen, waardoor Kipchoge volledig op zijn hazen aangewezen was.

De grimas op zijn gezicht, die in de laatste kilometers steeds vaker te zien was, voorspelde het al. Het ideale weer, de V-formatie van tempomakers, aerodynamische strips op de benen, de nieuwste schoenen en zelfs de sportdrank met extra koolhydraten konden hem net niet tot een tijd onder de twee uur brengen.

Dat de mens in staat is om grenzen te verleggen toonde Kipchoge wel aan met zijn razendsnelle tijd, die tweeenhalve minuut sneller is dan het huidige wereldrecord van Dennis Kimetto (2.02.57).

Dit is niet de laatste poging van lopers die onder de twee uur willen Eliud Kipchoge, marathonloper

"We zijn mensen en we zijn de boom aan het beklimmen", reageerde de Keniaan na zijn recordpoging. "Ik heb een tak bereikt en ga naar de volgende. Dit is niet de laatste poging van lopers die onder de twee uur willen."

Nike vindt als bedenker van het project dat records verbreken belangrijker is dan races winnen. Daar denken de lopers zelf vaak anders over. In de traditionele stadsmarathons is het doel om als eerste over de finish te komen. Natuurlijk wordt er ook - mits de omstandigheden het toestaan - een poging gedaan om tijdbarrières te slechten.