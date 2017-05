Eliud Kipchoge's missie naar mars op de marathon

In de marathonwereld werd het gekscherend al 'de missie naar mars' genoemd. Terwijl sportwetenschappers voorspellen dat het nog tot het jaar 2075 zal duren, hoopt atletenmanager Jos Hermens dat het zaterdag gaat gebeuren: een marathon onder de 2 uur. Op het Formule-1 circuit van Monza willen drie lopers onder de perfecte omstandigheden sportgeschiedenis schrijven bij een prestigieus project van sportkledingfabrikant Nike, waarbij Hermens betrokken is.

Lees verder na de advertentie

Vandaag om 05:45 moet de luchtvochtigheid, temperatuur en windsnelheid precies de juiste condities geven voor de snelste race ooit gelopen over 42,195 kilometer. Een overzicht van de punten waarop seconden worden gesprokkeld.

Voeding Met het dubbele aantal drinkstations dan bij een gewone marathon moet de extra inhoud worden geleverd om 2,5 procent sneller te gaan dan het huidige wereldrecord. De Keniaan Dennis Kimetto zette in 2014 in Berlijn met 2.02.57 de snelste tijd ooit neer. Als er in Monza harder wordt gelopen gaat de tijd niet de boeken in als een officieel record, omdat het geen traditionele wedstrijd is. De ingekapselde koolhydraten gaan direct door de maag naar de darmen De lopers krijgen een speciale Zweedse sportdrank waarbij ze in plaats van zes of zeven, nu veertien procent koolhydraten kunnen opnemen. De ingekapselde koolhydraten gaan direct door de maag naar de darmen, zodat er geen braakneiging ontstaat en er meteen bijgetankt wordt. Analisten verwachten dat de extra energietoevoer door de nieuwe sportdrank zo'n dertig seconden winst oplevert.

Kleding Wetenschappers die zich bezighouden met aerodynamica verbazen zich er al jaren over: de losse shirts en broekjes waarin marathonlopers van start gaan. In de race tegen de klok tellen alle seconden, dus lopen de atleten vandaag in een strakke outfit om zo min mogelijk weerstand te hebben. Op de benen dragen ze pleisters met de speciale strips die schaatsers al in 1998 op de Winterspelen in Nagano op hun schaatspak plakten. Geschatte tijdwinst: achttien seconden. Om Kipchoge en co. uit de wind te houden lopen de hazen in een V-formatie. Tekst loopt door onder afbeelding. © Photo News

Monza Geen winderige bruggen, haakse bochten of heuvels. Het Formule-1 circuit in het Italiaanse Monza moet de perfecte plek zijn voor een buitenaards snelle marathon. Op het kleine parcours worden rondjes van 2,4 kilometer gelopen. De Keniaan Eliud Kipchoge, die vorig jaar in Londen met 2.03.05 de op één na snelste tijd ooit liep, is de logische kopman. Uit fysiologische tests - overwinningen telden niet mee - kwamen Zersenay Tadese uit Eritrea (wereldrecordhouder op de halve marathon) en de Ethiopiër Lelisa Desisa als nummer twee en drie uit de bus. De organisatoren hopen op een perfecte temperatuur van rond de twaalf graden Ze worden bijgestaan door een groep hazen die om beurten tempo maken. Anders dan in een traditionele stadsmarathon blijven ze er de hele race bij. De Nederlander Abdi Nageeye helpt ook mee. De organisatoren hopen op een perfecte temperatuur van rond de twaalf graden, een aangename luchtvochtigheid van vijftig procent en geen wind. Voorop rijdt een auto met een grote klok die het ritme bepaalt.

Schoenen In de schoenenwedloop om het snelste schoeisel ter wereld heeft Nike wat in te halen ten opzichte van zijn grote concurrent met de drie strepen. Adidas raakte de laatste jaren achterop wat betreft technologische vernieuwingen, maar maakte met de 'boost' schoen in één klap de hele achterstand goed. De zogenaamde 'adidas adizero adios boost 2'-serie werd omgedoopt tot wereldrecordschoen nadat de snelste tijd op de marathon telkens werd aangescherpt op een paar van Adidas. Nike wil met een historisch snelle tijd in Monza een nieuwe uitvinding promoten: een schoen met ingebouwde carbonplaat. Door de licht hellende zool zou het lijken alsof je continu bergafwaarts loopt. Nike wil met een historisch snelle tijd in Monza een nieuwe uitvinding promoten: een schoen met ingebouwde carbonplaat De veer vangt de harde klap van het asfalt deels op, waardoor de gewrichten meer worden ontzien. Volkomen legaal, al werd de schoen direct bekritiseerd omdat er door het carbon, wat ook gebruikt wordt in de blades van paralympische atleten, sprake zou zijn van een oneerlijk 'Pistorius-effect'. De toplopers krijgen een op maat gemaakte variant, maar de schoen komt ook op de markt voor amateursporters. UPDATE: Eliud Kipchoge is er zaterdagochtend bij zijn recordpoging op de marathon net niet in geslaagd onder de magische grens van twee uur te duiken. De Keniaan kwam 24 seconden tekort.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.