Elfde finale in Londen voor King Roger

Het moet de ultieme bekroning worden van zijn wederopstanding. Roger Federer (35) speelt morgen zijn elfde Wimbledon-finale, nadat hij gisteravond in drie sets afrekende met de Tsjech Tomas Berdych (7-6, 7-6, 6-4).

Federer, die nog geen set verloor in Londen, ontmoet in de eindstrijd de Kroaat Marin Cilic, die in zijn halve finale won van de Amerikaan Sam Querrey (zie kader). Federer kan het grastoernooi voor de achtste keer op zijn naam schrijven, waarmee hij alleen recordhouder wordt op Wimbledon. Nu deelt hij zijn zeven zeges nog met Pete Sampras en William Renshaw.

King Roger Duizelingwekkende cijfers kleven er aan King Roger, de grootste tennisser aller tijden. Federer speelt zijn 29ste Grand Slam-finale, waarin hij tot dusver achttien keer winnend uit de strijd kwam. Zijn laatste Wimbledon-titel dateert van 2012, toen hij publiekslieveling Andy Murray terecht wees. Een herhaling van dat succes zit er zeker in tegen Cilic, bij wie hij een gunstige balans overlegt (zes keer winst, één keer verlies). Maar Federer zal ook beseffen dat het dan beter moet als tegen Berdych, die knap partij gaf tegen de Zwitser. Federer wisselde genialiteit of met slordigheden, die dan weer niet afgestraft werden door Berdych. Af en toe klonken er frustraties bij Federer na een dubbele fout of een onnodige misser. Maar ja, een minuut later volgt er weer een forehand om van te smullen of werkt hij met vier harde opslagen twee breakpoints weg. Velen hadden Federer al afgeschreven toen hij vorig jaar in de halve finale van Wimbledon verloor van de Canadees Milos Raonic. Zeker toen hij even later bekendmaakte tijdelijk te stoppen vanwege een hardnekkige knieblessure.

Scherpe keuzes In januari keerde een gereviseerde Federer na een half jaar afwezigheid terug op de Australian Open. Hij haalde de finale, waarin hij zijn rivaal Nadal - die ook was teruggekeerd na blessureleed - verschalkte. De Zwitser koos ervoor om na het hardcourtseizoen weer rust te nemen. Dit jaar geen gravel voor hem, besloot hij. Niet alleen om zijn broze knieën te sparen, maar ook omdat zijn kansen op klei het geringst zijn. Het tekent de vernieuwde Federer, die zich voorbereidde op het gras van Stuttgart en Halle. Als 35-jarige moet hij scherpe keuzes maken. Ik heb ook nog een leven na tennis, waarin ik een goede vader en een goede echtgenoot hoop te zijn Roger Federer De Zwitser zag zijn gelijk bevestigd op Wimbledon. De vele tennisfans die zich hadden verheugd op halve finales tussen de 'Big Four', wat gezien het speelschema mogelijk was geweest, zagen de ene na de andere favoriet sneuvelen. Nadal werd als een moegestreden vechtersbaas uitgeschakeld in de vierde ronde tegen de Luxemburger Gilles Müller, terwijl Murray en Novak Djokovic fysiek malheur kenden. Titelverdediger Murray worstelde al het hele toernooi met een heupblessure en Djokovic moest in zijn kwartfinale tegen Berdych opgeven met een elleboogblessure. Het overvolle speelschema leek zijn tol te eisen bij de twee. "Voor mij heeft die rustperiode goed uitgewerkt", zei Federer erover op Wimbledon. "Dat betekent niet dat dat voor iedereen geldt. Maar soms is het goed om lichaam en geest rust te geven." Dat betekent niet dat de afgelopen periode makkelijk was voor Federer. Telkens moest hij zijn plannen voor een rentree uitstellen, omdat zijn lichaam nog te fragiel was voor een terugkeer aan de top. "Het was lastig om rustig te blijven", zei Federer gisteravond na zijn overwinning op Berdych. "Maar achteraf gezien ben ik blij dat we de juiste beslissing hebben genomen. Ik heb ook nog een leven na tennis, waarin ik een goede vader en een goede echtgenoot hoop te zijn."

