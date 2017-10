Elf jaar modderen, en nu ligt de rekentoets in de de afvalbak

Elf jaar is hij geworden. Een achtstegroeper, zou je kunnen zeggen. Klaar voor de middelbare. Voor die veel te grote rugzak, iets te lange ledematen en onbegrijpelijke vlinders in zijn buik. Bijna volwassen, want vanaf 2020 had de toets voor alle scholieren moeten meetellen op het eindexamen. Maar het nieuwe kabinet draagt de rekentoets ten grave. Er komt een ‘alternatief’, aldus het regeerakkoord.

Project definitief mislukt Na elf jaar aanmodderen en bakkeleien hakt Rutte III de knoop door: project definitief mislukt. In 2006 ontkiemde de gedachte voor een rekentoets in het voortgezet onderwijs. Meer dan de helft van de eerstejaars pabostudenten bleek slechter te rekenen dan een goede leerling in groep 8, hogescholen en universiteiten klaagden over de rekenvaardigheden van aanstaande verpleegkundigen en ingenieurs. De analyse: kinderen die aan het eind van de basisschool prima kunnen rekenen, raken die vaardigheid kwijt in het voortgezet onderwijs. Dus werd in 2009 de rekentoets aangekondigd. In 2013 zouden alle scholieren die aan het einde van de middelbare school moeten maken. Onvoldoende? Gezakt. De blozende baby werd al snel een dreinende peuter aan de rokken van opeenvolgende on­der­wijs­mi­nis­ters

Te slordig of te talig Maar de blozende baby werd al snel een dreinende peuter aan de rokken van opeenvolgende onderwijsministers. Volgens toetsdeskundigen waren de vragen slordig, te talig of toetsten die niet wat de bedoeling was. Ook wiskundedocenten uitten kritiek; op het gebruik van rekenmachines, de software, de voorbereidingstijd. Leerlingen haalden dramatische cijfers. De Tweede Kamer schrok zich meermaals een ongeluk en de rekentoets werd uitgesteld en afgezwakt. Een ziekelijk kind. Leerlingen moesten de toets wel maken, maar het cijfer deed er niet toe. In 2015 telde het rekencijfer voor het eerst mee. Maar alleen voor vwo’ers en een vijf was genoeg om te slagen.