Elektronische neuzen speuren naar illegale stoffen in de Waal

De vrees is dat schippers die de grens tussen Duitsland en Nederland overvaren zich niet aan de regels houden en illegaal brandstofachtige mengsels lozen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. “Ik wil daar duidelijkheid over hebben”, zegt Bea Schouten, gedeputeerde milieu en leefbaarheid in Gelderland.

Lees verder na de advertentie

De zogenoemde eNoses bevatten sensoren die een verandering in de luchtkwaliteit kunnen meten en binnenvaartschepen over een langer traject kunnen volgen. “In 2016 werd al eens onderzoek gedaan naar het ontgassen van binnenvaartschepen in Nederland en daaruit bleek dat dit vooral gebeurt in de buurt van grote havens, zoals Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen”, zegt Schouten. Maar onlangs waarschuwden deskundigen voor ontgassing op de Waal en Rijn, omdat er in Duitsland strenger op het fenomeen wordt gecontroleerd.

Als schepen hun lading gelost hebben, moeten de resten van de vorige lading eruit. Daar zijn ontgassingsinstallaties voor, maar schepen doen dit ook in de buitenlucht. Benzeen is in hoge concentratie kankerverwekkend. Gemeenteraadsleden uit Arnhem en Nijmegen, Statenleden en bewoners vroegen om opheldering. Schouten: “Ik neem dat serieus. Met de elektronische neuzen hopen we duidelijkheid te krijgen over de omvang van het probleem hier in Gelderland.”

Sinds 2017 is er in Gelderland al een verbod op het varend ontgassen van hoge concentraties (meer dan 10 procent) benzeenhoudende stoffen. Er is sindsdien één schip op heterdaad betrapt, vorig jaar bij Tiel. In 2020 komt er een landelijke aanpak ‘varend ontgassen’.

Lees ook: