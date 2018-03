Elektrische auto is voor batterijen niet langer afhankelijk van China

Het Praagse bedrijf HE3DA investeert 180 miljoen euro in de bouw van een fabriek voor batterijen die veiliger en goedkoper zijn dan traditionele modellen en die daarnaast vrijwel geheel recyclebaar zijn. De grondstof voor de batterijen, lithium, moet uit een recent aangeboorde voorraad in Tsjechië komen, de grootste in Europa.

Lithium-ion batterijen zijn de inzet van een wereldwijde wedloop. Ze worden toegepast in elektrische auto's en in batterijen die stroom opslaan die is opgewekt door, bijvoorbeeld, windmolens. De vraag naar deze batterijen zal naar verwachting enorm groeien. Chinese bedrijven hebben hier al jaren geleden op geanticipeerd door wereldwijd lithiumvoorraden op te kopen en bouwen nu megafabrieken voor batterijen. Europa heeft het nakijken. Batterijcellen waar Europese bedrijven hun batterijen van maken, komen uit China.

Achterstand inlopen "Het gebrek aan eigen productie van batterijcellen is een bedreiging voor de Europese industrie, omdat de aanvoerlijnen onzeker zijn en de prijzen hoger door de transportkosten", concludeerde Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, in oktober vorig jaar. De Commissie lanceerde toen een plan om de achterstand in te lopen, de zogenoemde Batterij Alliantie. Hiervoor wil Brussel ruim twee miljard euro uittrekken. Op diverse plekken in Europa staan batterijenfabrieken gepland. Het project in Tsjechië is uniek omdat het gebaseerd is op een eigen li­thi­um­voor­raad Het Tsjechische project is uniek, omdat het gebaseerd is op een eigen lithiumvoorraad. Nu komt 55 procent van de batterijen uit China, de rest uit Amerika, Japan en Zuid-Korea. Peking wil dat het Chinese overwicht over drie jaar is gegroeid tot 65 procent. De wereldproductie zal in die tijd naar verwachting bijna verdrievoudigen.