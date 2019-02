Elbers krijgt nieuwe termijn bij KLM

Het bestuur van moederbedrijf Air France-KLM bevestigde onder voorwaarden akkoord te zijn met een nieuwe termijn. Daarmee honoreerde topman Ben Smith de vurige wens van onder meer de ondernemingsraad, de raad van commissarissen en een groot deel van het personeel van KLM, die pleitten voor een nieuwe termijn.

Elbers zou door de directie van Air France-KLM worden gezien als een lastige sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. Hij lag meermaals dwars bij plannen van het moederbedrijf om de autonomie van KLM in te perken.

Elbers is blij met zijn herbenoeming. Hij spreekt van een vervolg van het avontuur waar hij vier jaar geleden aan begonnen is. Elbers benadrukt in een korte toelichting op het nieuws dat KLM, in het jaar van zijn honderdjarig bestaan, er goed voor staat. De resultaten over het afgelopen jaar, die woensdag gepubliceerd worden, bevestigen volgens hem dat beeld. Hij sprak verder zijn dank uit in het vertrouwen dat de leiding van Air France-KLM in hem heeft.

Wij feliciteren Elbers met zijn herbenoeming en hopen ook voor hem dat de rust binnen het bedrijf voorlopig terugkeert verklaring Vereniging Nederlands Cabinepersoneel

Elbers kwam in 2015 aan het roer bij KLM als opvolger van Camiel Eurlings. Onder zijn leiding zijn onder meer winstmarges verbeterd, terwijl er ook veel meer is geïnvesteerd. Elbers vroeg daarbij wel offers van het personeel.

Strategie Air France-KLM richt als onderdeel van het verder versimpelen van de structuur een nieuwe commissie op van topbestuurders om de strategie van het concern te stroomlijnen. Behalve Elbers nemen Air France-baas Anne Rigail en financieel directeur Frédéric Gagey van het moederbedrijf zitting in de toplaag. De drie leggen directe verantwoording af aan Smith. De Canadees neemt verder zitting in de raad van commissarissen van KLM. Daarmee brengt KLM ook een offer aan het moederbedrijf. Eerder werden bestuurders uit Parijs met succes uit de raad van commissarissen van KLM geweerd. Cees ‘t Hart krijgt verder zitting in de directie van het moederbedrijf. Hij vervangt Hans Smits. Verder wil de luchtvaartcombinatie dat onderdelen beter samenwerken. Daar valt volgens de leiding van de onderneming nog een wereld te winnen. Aan de merken KLM, Air France en Transavia wordt door het bedrijf niet getornd. Volgens de leiding wordt juist ingezet op het verder versterken van de positie van de maatschappijen op onder meer Schiphol en de Parijse luchthaven Charles de Gaulle.

VNC De VNC, de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel is blij dat er met de nieuwe termijn van topman Pieter Elbers van KLM ‘een einde komt aan een zeer onrustige periode binnen het bedrijf, waarbij het personeel van KLM zich grote zorgen maakte’. Dat laat de organisatie weten in een verklaring. De VNC merkt daarbij op dat een petitie voor herbenoeming van Elbers meer dan 25.000 keer werd ondertekend. ‘Wij feliciteren Elbers met zijn herbenoeming en hopen ook voor hem dat de rust binnen het bedrijf voorlopig terugkeert’, aldus de VNC.

