EK in eigen land cruciaal voor vrouwen

Met haar ploeggenoten van Paris Saint-Germain heeft Loes Geurts het vaak over het EK vrouwenvoetbal dat deze zomer in Nederland wordt gehouden. De keepster van Oranje wordt dan vooral gevraagd of het evenement wel leeft. Hoe zijn de steden, hoe zien de stadions eruit, wordt er aan marketing gedaan, komen er veel mensen naar de wedstrijden?

Geurts begrijpt de vragen wel. Het is voor het vrouwenvoetbal van groot belang dat de Europese titelstrijd een succes wordt, zowel sportief als publicitair. Want de sport is zeker in ontwikkeling, maar de echte doorbraak laat nog op zich wachten. In Nederland leidt de eredivisie vooral een anoniem bestaan en ook in Frankrijk is de nationale competitie geen trekpleister.

Ook is het krachtsverschil tussen de topclubs Olympique Lyon, Montpellier, PSG en Jusivy, en de rest van de clubs te groot. "Het niveau van de nummers negen tot twaalf is vrij matig", heeft Geurts in haar eerste seizoen in Parijs ontdekt. "Dat maakt het minder aantrekkelijk. Wie heeft er zin om naar een wedstrijd te gaan waarvan je van te voren weet dat het 8-0 wordt?"

"Onze thuisbasis is het Stade Charléty, maar dat is veel te groot", zegt Geurts, die vorig jaar van het Zweedse Kopparbergs/Göteborg naar PSG kwam. "Wij spelen het meest en het liefst op het trainingscentrum van de club. Met duizend mensen is het lekker vol. Clubs in grote steden hebben weinig publiek, omdat er zoveel andere dingen te doen zijn. De mensen hebben geen clubgevoel."

Voor de Champions League zijn de Parijzenaars wel warm te maken voor de vrouwen van PSG. De wedstrijd tegen Bayern München trok 14.000 toeschouwers naar het Parc des Princes en voor de halve eindstrijd tegen Barcelona, later deze maand, is ook veel belangstelling. Maar de D1 Féminine voltrekt zich voornamelijk in lege stadions.

Geurts heeft ook de oplossing niet, maar zij beseft wel dat het EK in eigen land een groot moment is voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. "Als we het nu laten zien kan dat veel betekenen voor het hele vrouwenvoetbal", zegt Geurts, die deelnam aan de EK's van 2009 en 2013 en het WK van 2015. "Wij hebben allemaal een hart voor het vrouwenvoetbal. Wij willen graag onze sport tot een grotere sport maken."

"Het is zonde dat grote clubs in Nederland hun maatschappelijke rol niet oppikken. Veel clubs laten het afweten. Misschien heeft het te maken met iets meer emancipatie in de samenleving, meer gelijkheid tussen man en vrouw. Voetbal is een mannencultuur, die moeilijk te doorbreken is. Er moeten mensen opstaan die zich daarvoor sterk maken en daar schijt aan hebben."

In haar appartement in Saint-Germain-en-Laye kijkt Geurts (31) vaak op internet naar de samenvattingen van de Nederlandse eredivisie. En daar wordt ze niet warm van, moet ze erkennen. "Het heeft volgens mij ook met geld en tijd te maken", zegt de Friezin. "In Duitsland en Zweden is al veel jaren een professionele competitie. Dat zou in Nederland toch ook moeten kunnen?

Geen spijt

Geurts maakte in 2005 haar debuut voor Oranje, in de tijd dat vrouwenvoetbal in Nederland een witte vlek op de kaart was. Er is sindsdien veel veranderd. "Voor de wedstrijd tegen Frankrijk waren al snel 11.000 kaarten verkocht. Twaalf jaar geleden speelden we interlands bij Saestum in Zeist voor vijfhonderd mensen. De speelsters zijn professioneler geworden, het is meer topsport geworden."

Voor Geurts is het EK een podium waarop ze zich weer aan het grote publiek kan laten zien. Bij Paris Saint-Germain is ze de tweede doelvrouw achter de Poolse Katarzina Kiedrzynek. En dat is wennen. "Ik ben altijd en overal eerste keus geweest", aldus Geurts. "Na mijn blessure (op 16 juli 2015 liep ze een zware hersenschudding op, red.) is dat allemaal anders. En dat is niet makkelijk."

Spijt van haar verhuizing van Zweden naar Frankrijk heeft Geurts echter niet. PSG is een professionele club, waar alles perfect geregeld is. "Sportief is het een stap omhoog. Het niveau waar we elke dag op trainen is niet te vergelijken. Ik heb het gevoel dat ik een betere keeper ben geworden, maar ik kan het alleen niet laten zien. Ik zie ook de positieve kanten wel. Het ging altijd erg voor de wind en nu moet ik ervoor vechten. Daar wordt een mens niet slechter van."