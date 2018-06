Einstein noemt Chinezen in dagboek 'smerig en stompzinnig'

Einstein noemt Chinezen ‘smerig en stompzinnig’ en spreekt zijn zorgen uit over hun ‘overvloed’ aan nakomelingen. “Het zou jammer zijn als de Chinezen alle andere rassen verdringen. Voor mensen zoals wij is die gedachte onuitsprekelijk somber.”

In de herfst van 1922 vertrok Einstein met zijn vrouw voor een vijf maanden durende reis naar Azië. Hij verbleef onder meer in Singapore, China en Japan, en reisde daarna door naar Palestina en Spanje. Het dagboek dat hij tijdens die reis bijhield, is nu voor het eerst uit het Duits vertaald.

De racistische teksten staan nogal in contrast met het verheven imago van de wetenschapper, zei redacteur Ze’ev Rosenkranz tegen The Guardian. “Ik denk dat het best een schok is om te lezen. Deze teksten zijn heel anders dan zijn publieke uitspraken. Hij had ze niet bedoeld voor publicatie.”

Het meest beledigend vindt hij Einsteins verbazing over het feit dat Chinese mannen hun vrouwen schijnbaar aantrekkelijk genoeg vinden om zich met hen voort te planten. Volgens Rozenkranz worden de racistische uitlatingen van Einstein soms vergoelijkt met het argument dat we ze in de tijdgeest moeten plaatsen. Maar dat houdt geen steek, zegt hij. “Zijn teksten over de intellectuele minderwaardigheid van Japanners en Chinezen kunnen zeker gezien worden als racistisch. Dat soort opvattingen waren destijds misschien wat gangbaarder. Maar zeker niet universeel.”