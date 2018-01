Eindigt met vrijlating politieke gevangenen ook de marteling en onderdrukking in Ethiopië?

Drie maanden zat Atnafu Berhane in de gevreesde Maekelawi-gevangenis. De 28-jarige Ethiopische blogger werd er gemarteld. "De vreselijkste tijd van mijn leven", beschrijft hij zijn ervaring. Berhane hoopt dat vandaag, met het begin van de onlangs beloofde vrijlating van politieke gevangenen in Ethiopië, ook de eerste stappen worden gezet naar het einde van de onderdrukking.

Mensenrechtenorganisaties schatten dat er tienduizenden oppositiepolitici, journalisten en mensenrechtenactivisten gevangen zitten in Ethiopië. Velen werden verhoord in de Maekelawi-gevangenis bij het centrale politiebureau, ingeklemd tussen een kerk en een hotel in de hoofdstad Addis Abeba.

"Ik zat er in 2014 en werd dagelijks acht uur lang ondervraagd, geslagen, beledigd, gedwongen zware fysieke oefeningen te doen en in het gezicht gespuugd. Ik had een donkere cel die ik alleen verliet voor ondervraging. Maar in de verhoorkamer verlangde ik naar mijn koude, vuile cel", schrijft Berhane in een e-mailwisseling. Ethiopië verstrekt journalisten zelden een visum en contacten zijn beperkt tot e-mail of slechte telefoonverbindingen.

IJskoud Het gebouwencomplex boezemt elke Ethiopiër grote angst in. "Vooral de ondergrondse cellen die ijskoud zijn en daarom door de gevangenen Siberië worden genoemd", schrijft Berhane, ook IT-specialist en medeoprichter van Zone 9, een collectief van bloggers en mensenrechtenactivisten. Premier Hailemariam Desalegn beloofde begin deze maand dat na de vrijlating van politieke gevangenen Maekelawi in een museum wordt veranderd. "Het is slechts een gebouw. Als voor de martelpraktijken andere gebouwen in gebruik worden genomen, heeft het enkel symbolische waarde", aldus Berhane. Vooral de ondergrondse cellen die ijskoud zijn en daarom door de gevangenen Siberië worden genoemd Atnafu Berhane Hij tekende in Maekelawi onder dwang een bekentenis, nadat hij was beschuldigd van terrorisme, waarop in Ethiopië levenslang of de doodstraf staat. Daarop werd hij veroordeeld en bracht hij achttien maanden door in een andere gevangenis. In 2015 verwierp een federale rechtbank alle beschuldigingen tegen hem en werd hij vrijgelaten. "Maar de aanklager ging in beroep en het hooggerechtshof verving de terrorisme-beschuldigingen door een aanzetten tot geweld. Ik ben weliswaar vrij maar nog altijd verwikkeld in een rechtszaak daarover."

Hardhandig Berhane is niet de eerste of laatste die in een Ethiopische cel terechtkwam. De aankondiging van premier Desalegnde volgde op twee jaar van grootschalige protesten in Ethiopië en het hardhandig neerslaan daarvan door de autoriteiten. Daarbij werden juist duizenden mensen vastgezet. Ook al eerder in de 26 jaar dat de huidige EPRDF-coalitie aan de macht is, zijn mensen opgesloten omdat ze de overheid bekritiseerden. Ondanks dat er op papier een oppositie bestaat, bezet de regeringscoalitie alle zetels in het parlement. Andersdenkenden hebben geen politieke stem. Journalisten en bloggers zoals Berhane die de situatie in Ethiopië beschrijven, wordt de mond gesnoerd. De vrijlating van vijfhonderd mensen is bedoeld om democratische speelruimte te openen Atnafu Berhane Ethiopië heeft een lange geschiedenis van repressie. De Maekelawi-gevangenis werd gebouwd tijdens de regeerperiode van de laatste keizer, Haile Selassie, en toen vonden er ook al martelingen plaats. Dat ging onverminderd door onder het militaire bewind dat de keizer in 1974 afzette en zelf omver werd geworpen in 1991.

Speelruimte De vrijlating van ruim vijfhonderd mensen in de komende twee maanden maakt volgens Desalegn deel uit van een pakket hervormingen, bedoeld om nationale eenheid te creëren en democratische speelruimte te openen. Atnafu Berhane © xx Maar vorige week nog werden dertig mensen veroordeeld tot wel vijftien jaar gevangenisstraf omdat ze leden zouden zijn van Ginbot 7, een pro-democratische beweging waarvan de leiders in ballingschap zijn. De overheid bestempelt de groep echter als terroristische organisatie, een terminologie die de regering tegen bijna alle critici gebruikt sinds de aanname van een serie anti-terreurwetten in 2011. Blogger Berhane wil dan ook graag geloven dat de regering woord houdt en meer vrijheid brengt, maar heeft zoals veel Ethiopiërs ook grote twijfels. "Eerst zien, dan geloven."