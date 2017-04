Eindhovense uitvinding maakt internet sneller

Hun werkplek in Eindhoven is historisch. In dit voormalige fabriekspand op Strijp-S legde Philips ooit de basis voor zijn cd-speler, een doorbraak in de muziekindustrie. Nu is het een bolwerk van innovatieve 'start-ups'.

Een ervan is Effect Photonics, dat staat te trappelen om met een technische innovatie het grote geld te gaan verdienen. Zijn kindje is de geïntegreerde optische chip, die zo klein is als een rijstkorrel. "Dit gaat het internet vele malen sneller, goedkoper en duurzamer maken", vertelt CFO Dennis Maas.

Duizend keer zo snel De revolutionaire chip, die zal worden geïntroduceerd bij datacenters voor internet en telecommunicatie, werkt met licht in plaats van elektriciteit. Effect Photonics heeft niet alleen de chips ontworpen, maar ook de modules er omheen. De optische chips kunnen 100 gigabit data per seconde transporteren. Dat is duizend keer zo snel als wat de huidige techniek aankan. De chips zijn compacter en verbruiken minder energie, wat bittere noodzaak is. "Bij onveranderde techniek zal de hoeveelheid energie die we in 2030 nodig hebben voor het internet even groot zijn als de wereldwijde energieproductie van nu", vertelt Maas. De meeste energie zit hem vooral in 'de laatste kilometer' naar de consument, die steeds meer verslingerd raakt aan bewegend beeld via YouTube of Netflix. Maas noemt dat laatste stuk van de digitale snelweg een 'hobbelig zandpaadje' en dat gaat zijn bedrijf nu ook plaveien. "Internet is een primaire levensbehoefte geworden. Wij zorgen ervoor dat je het duurzaam en betaalbaar houdt." Tekst loopt door onder afbeelding. © RV

Testfase Bedrijven als Google, Facebook, IBM en Ericsson hebben concrete belangstelling voor de optische chips. Ook in Amerika, Japan en China werken knappe koppen aan deze techniek. Maar Eindhoven loopt voorop, bezweert Ewit Roos, directeur van platform Photon Delta: "Er zijn maar een paar bedrijven ter wereld die deze techniek beheersen, Effect Photonics is de enige die al een product klaar heeft." Prototypes zijn al bij potentiële klanten geplaatst. De testfase is nagenoeg afgerond. Voor het eind van dit jaar hoopt Effect Photonics zijn kastjes met optische chips in massaproductie te kunnen nemen. Dan zal het bedrijf voor het eerst sinds zijn oprichting in 2010 geld verdienen. "De wereld ligt in feite aan onze voeten", zegt Maas. Tot nog toe is er geen euro verdiend. Wel zijn 'vele miljoenen' geïnvesteerd in de ontwikkeling van het bijzondere product. In 2014 kwam de grootste kapitaalinjectie, waaronder 1,5 miljoen euro van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. "Dit bedrijf is een van onze pareltjes, die we graag voor ons economisch ecosysteem behouden", zegt de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli. De wereld ligt in feite aan onze voeten Dennis Maas, CFO Hij beseft dat de ontwikkeling van zo'n technisch ingewikkeld product lastig is en veel geld kost. Maar als alles goed gaat, speelt Effect Photonics straks een voorname rol in een markt die tientallen miljarden euro's groot is. Het bedrijf telt nu dertig arbeidsplaatsen in Eindhoven en twintig bij de assemblagelijn in het Engelse Brixham. "We verwachten snel te kunnen groeien naar 400 arbeidsplaatsen", zegt CFO Maas. "En het zou mij niet verbazen als onze omzet stijgt naar een miljard euro."

Buitenland Boudewijn Docter en Tim Koene, beiden afgestudeerd aan de TU Eindhoven, begonnen in 2010 het avontuur op Strijp-S. Wie Eindhoven en computerchips zegt, denkt meteen aan ASML. Met dat succesvolle bedrijf wedijvert Effect Photonics bij de werving van personeel, verder is van concurrentie geen sprake. Maas: "Zij maken machines waarmee chips worden geproduceerd. Wij leveren compleet nieuwe chips." Gedeputeerde Pauli ziet graag dat Effect Photonics in Brabantse of Nederlandse handen blijft. Hij hoopt hiervoor, als dat nodig is, kapitaal van het door het Rijk opgerichte Invest NL te kunnen benutten. Maar het buitenland ligt op de loer. "Het is eng om te zien hoeveel interesse voor ons bestaat", zegt Maas. "Wij willen groeien, want er is met ons product veel geld te verdienen. Maar om te kunnen groeien, moeten we meer investeren. En als we daarvoor in Nederland geen financiering vinden, komen we toch in het buitenland uit."

