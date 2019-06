Eindexamenuitslagen vertraagd door computerstoring

Door een storing in administratiesysteem Somtoday moet een deel van de eindexamenleerlingen langer wachten op hun eindexamenuitslag. Volgens het ministerie van onderwijs is de storing inmiddels opgelost en zullen alle leerlingen vandaag hun uitslag wel krijgen, als is het een uur of anderhalf uur later dan verwacht.

Somtoday is een kleinere concurrent van het bekendere leerlingvolgsysteem ‘Magister’, in Nederland maken 190 scholen er gebruik van. Voor het eerst worden de cijfers van de centrale eindexamens niet door de scholen zelf ingevoerd, maar automatisch in het systeem gezet.

Somtoday is alle aangesloten scholen aan het bellen om te controleren of de cijfers echt goed doorkomen. Het probleem zou hem gezeten hebben in de n-term. Dat is de correctie die landelijk per vak wordt doorgevoerd afhankelijk van hoe moeilijk het eindexamen is geweest in vergelijking met examens in andere jaren. Die staat standaard op '1', terwijl dat in werkelijkheid per vak een ander getal moet zijn. Scholen hadden dat zelf moeten controleren, maar dat is niet gebeurd.