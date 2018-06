Eindexamens van 354 vmbo-leerlingen uit Maastricht ongeldig verklaard

Dat betekent dat ook leerlingen die vorige week te horen hadden gekregen dat ze geslaagd waren, toch geen diploma krijgen. Een deel van die leerlingen zal dat deze zomer nog kunnen oplossen maar de verwachting is dat het grootste deel hun gehele eindexamenjaar opnieuw zal moeten doen. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) zojuist aan de Tweede Kamer.

De fout ligt bij de school. Na een tip van een klokkenluider kwam de Onderwijsinspectie erachter dat van alle 354 leerlingen een of meerdere schoolexamens missen. Het eindexamencijfers bestaat normaliter voor de helft uit het centrale eindexamen, dat voor alle leerlingen in het gehele land hetzelfde is en op hetzelfde moment wordt afgenomen, en voor de helft uit de schoolexamens. Die moeten scholen zelf maken en afnemen.

Omdat totaal onduidelijk is voor welke vakken leerlingen schoolexamens gemaakt hebben en wat voor cijfers ze hebben gehaald, hadden deze leerlingen nooit mee mogen doen aan de centrale eindexamens. De Inspectie had geen andere keuze dan alle examens ongeldig te verklaren.

De minister schrijft dat hij het ‘betreurt’ dat er een verdrietige situatie is ontstaan. Vanavond houdt de school een bijeenkomst voor ouders en leerling, het duurt naar verwachting tot midden volgende week voordat voor leerlingen duidelijk is of ze hun gehele jaar over moeten doen of dat ze deze zomer de schoolexamens alsnog kunnen doen en de centrale eindexamens opnieuw.

'Ik voel mij genaaid door de school'

Sven van Tilburg, 17 jaar oud uit Maastricht.

“Ik was geslaagd, met alle punten boven de zeven. Maar ja, daar heb ik nu niets meer aan. Dat voelt heel erg eigenlijk. Ik had mij toch goed op voorbereid en was onwijs blij dat ik het had gehaald. Nu hoor ik opeens, een half uur geleden van mijn moeder, dat ik het opnieuw moet doen. Het is een fout van de school!

Ik heb veel stress voor mijn examens gehad, dat wil ik niet opnieuw Sven van Tilburg

Ik heb gisteren juist de bevestiging gekregen dat ik toegelaten ben op de fotografieopleiding in Heerlijk. Ik weer niet of ik daar nog heen kan straks, het kan ook dat ik ineens niet meer slaag. Ik voel mij erg genaaid door de school. Als er nu sprake was van een fout in de examens in heel Nederland, dan was het minder erg geweest. Nu is het echt alleen onze school.

Ik heb mijn vrienden nog niet gesproken, het is echt vers nieuws. Iedereen heeft een mail gekregen van de school. Vanavond horen we tijdens een bijeenkomst waarom de reportages zijn afgekeurd. Ik voel mij in eerste instantie vooral heel kwaad. Ik weet niet hoe het nu verder moet. Ik heb veel stress voor mijn examens gehad, dat wil ik niet opnieuw.”