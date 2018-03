Eindeloos zoeken naar een parkeerplaats? Niet in Hamburg

Vind maar eens een parkeerplaats in een grote stad. Meestal moet je lang zoeken. Het levert veel ergernis, tijdverlies en extra gereden kilometers op. In Hamburg is dat verleden tijd. Deze stad maakt sinds kort gebruik van het slimme systeem Park & Joy, dat je via een app vertelt waar je kunt parkeren. Vervolgens navigeert de app je ook nog naar de parkeerplaats en betaal je eenvoudig via de telefoon.

“Met deze nieuwe aanpak maken we de stad een stuk aantrekkelijker om te bezoeken”, zegt Olivier Bahns van Telekom, het bedrijf dat Park & Joy ontwikkelt. “Je bent niet meer een half uur aan het zoeken naar een vrije plek.”

Bovendien gaat het volgens Bahns luchtvervuiling tegen. Hij vertelt dat zo’n dertig procent daarvan veroorzaakt wordt door mensen die een parkeerplek zoeken. “Met een slim systeem hoef je minder te rijden, wat we echt een verbetering kunnen noemen.”

Bahns en collega’s verwerken een sensor in de parkeerplekken, die via infrarood en een magneet weet of er een auto staat. Ze geven deze info vervolgens via een aparte frequentie door aan het systeem. Dit kost weinig energie, waardoor de batterij van de sensor lang meegaat.