Eindelijk wil de jeugd weer leraar worden

Dit jaar steeg eindelijk het aantal aanmeldingen op de pabo, die opleidt tot leraar in het basisonderwijs. Kwamen er vorig jaar 6144 leerlingen op af, dit jaar zullen er 6610 starten. Dat is opmerkelijk, want gevreesd werd dat de grote aandacht voor het (lage) salaris van leerkrachten eerder demotiverend zou werken.

“Hoe het precies komt weten we niet”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de organisatie van basisschoolbesturen. Maar gelukkig is hij er wel mee, want iedere leraar meer is er één. De PO-Raad maakt zich grote zorgen over het dreigende lerarentekort, dat berekend is op 10.000 in 2025.

De afgelopen jaren heeft de minister van onderwijs allerlei maatregelen genomen waardoor het aantal leraarstudenten nog verder daalde. Leerkrachten in spe moesten beter kunnen spellen en rekenen dan voorheen. Ook mochten mensen zonder juiste opleiding niet meer voor de klas staan. “Dit maakt de uitdaging op korte termijn groter, maar op de lange termijn is het onderwijs ermee gebaat”, schreef minister Bussemaker de Kamer in februari van dit jaar.

Bussemaker kondigde toen en reeks van maatregelen aan die het tekort moesten aanpakken. Zo werd via het project ‘helden voor de klas’ het leraarsvak onder de aandacht van studiekiezers gebracht. Zij hoorden nog eens extra hoe betekenisvol het vak van docent is en ook hoe zeker zij na hun studie zouden zijn van een baan.

Bussemaker ziet verder mogelijkheden in het verruimen van deeltijdbanen. Als de werkgever erom vraagt, blijken veel vrouwen – en dus ook juffen – bereid om meer te werken.

