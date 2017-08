Eindelijk weer eens winst voor Heijmans

De bouw heeft het druk, er worden meer woningen gebouwd dan in voorgaande jaren en er is weer vraag naar (nieuwe) kantoren. Het zijn weer goede tijden voor de Nederlandse bouwbedrijven. Voor Heijmans, de Brabantse bouwer die de verliezen de afgelopen jaren aaneenreeg, lijken die tijden ook aan te breken. Maar in Rosmalen zijn ze er nog niet gerust op.

Met voldoening presenteerde Ton Hillen, sinds afgelopen december bestuursvoorzitter, de resultaten van Heijmans over de eerste helft van dit jaar. ‘Content’ meldde hij een halfjaarwinst van 20 miljoen euro, een heel verschil met het verlies van 12 miljoen over de eerste helft van 2016 en het verlies van 110 miljoen over heel 2016. Het was voor het eerst sinds 2011 dat Heijmans een eerste jaarhelft met zwarte cijfers afsloot.

Die zwarte cijfers zijn wel in zicht, zei Hillen

Eenmalig Maar die nettowinst is wel geflatteerd. Op last van de banken moest Heijmans zijn winstgevende Duitse en Belgische bouwbedrijven verkopen. Die transacties leverden een boekwinst van 31 miljoen euro op en stelden het bedrijf in staat om zijn schuldenlast fors te verkleinen. Maar zonder die eenmalige boekwinst had Heijmans toch weer met verlies gedraaid: 11 miljoen. Er waren ook kosten die je als eenmalig zou kunnen bestempelen: een afschrijving van 3 miljoen op grond die minder waard was geworden en 4 miljoen aan kosten voor (weer) een reorganisatie. Maar ook als die kosten niet worden meegerekend, blijft staan dat Heijmans zonder eenmalige posten weer geen zwarte cijfers schreef. Tekst loopt door onder afbeelding CEO Ton Hillen van Heijmans N.V. tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers 2017. © ANP Die zwarte cijfers zijn wel in zicht, zei Hillen. In het verleden schreef Heijmans soms te laag in op projecten of nam het te veel risico’s. Of allebei. De financiële naweeën van die probleemprojecten (zoals de aanleg van de N23 in Noord-Holland, de Drachtserweg in Leeuwarden, de Wilhelminasluis in Zaandam en de nieuwbouw voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ebben weg. Waar er conflicten waren met opdrachtgevers, zijn die inmiddels (grotendeels) bijgelegd. Op de aanleg van een tunnel, onderdeel van de A9 in de ¬Bijlmermeer, moest Heijmans 11 miljoen euro toeleggen.

Geen risico's meer Wat Hillen betreft, is het uit met het nemen van veel risico’s en hij toonde zich dan ook niet verontrust dat Heijmans’ omzet in Nederland bijna 12 procent lager was dan vorig jaar. Waar bestuursvoorzitters normaliter rolberoertes krijgen van zo’n daling, benadrukte Hillen dat die daling bewijst dat Heijmans minder risico’s neemt en niet meer op alle projecten inschrijft die het denkt te kunnen uitvoeren. Heijmans orderboek is overigens beter gevuld dan vorig jaar. Beleggers deelden het optimisme van Hillen Gunstig zijn de vooruitzichten op de woningmarkt. Heijmans verkocht in de eerste helft van dit jaar 1106 woningen (tegen 1069 in de eerste helft van 2016) en de gemiddelde prijs (290.000 euro) was veel hoger dan vorig jaar (249.000). De vraag naar woningen blijft volgens Hillen groot. Er zijn er nog 800.000 tot 1 miljoen nodig, stelde hij. Hillen ziet ook de markt voor kantoren en bedrijfspanden verbeteren en sleepte op het gebied van infrastructuur een paar flinke projecten binnen, zoals de ondertunneling van een stuk van de A10 (Heijmans doet dat samen met Fluor en Hochtief) in Amsterdam en de plaatsing van nieuwe hoogspanningsmasten. Beleggers deelden het optimisme van Hillen. Het aandeel Heijmans steeg gisteren met 10,89 procent en bereikte het hoogste niveau van dit jaar.

