Eindelijk mag Sjef van den Berg weer lekker pijlen in het midden jassen

Wie hem op YouTube bezig ziet, zou niet denken dat de zomer moeilijk was voor Sjef van den Berg (23). De Nederlandse boogschutter maakt olijke filmpjes met teamgenoot Gijs Broeksma over boogschieten. Zo trekt hij bijvoorbeeld een step voort, terwijl Broeksma daarop staand een pijl afschiet. Alles voor de gein, maar de filmpjes verhullen dat Van den Berg (23) een moeizame voorbereiding kende op het EK in Polen, het laatste grote toernooi van het outdoorseizoen.

De beste Nederlandse handboogschutter, twee jaar geleden nog vierde op de Olympische Spelen, won in februari nog twee wereldtitels indoor. Daarna ging het mis. Een nacht verkeerd slapen leidde tot een 'knullige blessure' aan een pols, waardoor hij zijn gewicht op zijn boog moest aanpassen. Een moeizaam traject volgde, en net toen hij weer fit leek kreeg hij een slijmbeursontsteking. "Ik kreeg injecties in mijn schouder. Allemaal niet ideaal."

Belangrijker was de 'mentale afdruk' die de twee blessures achterlieten. Zijn pols vlak nadat hij wereldkampioen indoor was geworden. Een slijmbeursontsteking vlak nadat hij zich weer fit voelde. "Als ik goed was, ging er juist iets kapot. Ik dacht dat het een teken was. Ik werd bijna bang om goed te schieten."

Ondanks de lichamelijke en fysieke pijn schoot hij zich naar goede resultaten in de wereldbekers. Drie keer negende, een keer zesde. Voor het derde jaar op rij eindigde Van den Berg in de toptien. Bovendien voldeed Nederland als team aan de eisen om voor een A-status in aanmerking te komen (wat weer inkomen garandeert).

Van den Berg dacht veel na. Misschien deed hij juist als het goed ging iets verkeerd. Dus paste hij onbewust zijn trainingen aan. Hij ging nadenken of zijn vingers niet een paar millimeter anders geplaatst moesten worden op de pees. "Je raakt kwijt wat je het liefste wilt: pijlen in het midden jassen."

Kaal

Een vakantie met zijn vriendin bracht rust. Hij ging zonder boog een weekje weg, en toen hij terugkwam won hij zonder training zijn enige toernooi van het jaar. De lol was terug. Zijn hoofd is leeg, en kaal. Want ook zijn hoofdpijn is minder nu hij zijn hoofd kaal heeft geschoren. "Ik had bij het opstaan altijd veel last van hoofdpijn in nek en achterhoofd. Toen hoorde ik iemand over haarpijn. Ik kende het niet, maar vond scheren het proberen waard. En nu gaat het een stuk beter."

De YouTube-filmpjes leveren inmiddels inkomsten op. Een extra duwtje om vaker video's te uploaden. Zo komt er ook over dit EK waarschijnlijk wel eentje. "Wij hebben zoveel inzicht, het is een unieke kans om te laten zien wat we doen."

Zo gaat Van den Berg ontspannen richting het EK in Polen. De bedoeling is om deze week 'fijn' te schieten. Met een favorietenrol is hij niet bezig. Nog steeds gaan er dingen fout, meer dan voor zijn blessures. "Ik ben wel mentaal verder gevormd. Toen ik wereldkampioen werd, was ik plezier aan het maken. Ik zoek nu de fijne schoten. En als iemand anders hem dikker in die tien knalt, dan maakt me dat helemaal niet uit."