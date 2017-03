Eindelijk kunnen fans afscheid nemen van Clarence Seedorf

De oud-international (40) speelde in 2008 zijn laatste wedstrijd voor Oranje. Negen jaar later kunnen zijn fans hem eindelijk uitzwaaien. De voormalige middenvelder zal 28 maart tijdens de oefeninterland tegen Italië het veld opkomen waar bondsvoorzitter Michael van Praag hem bedankt voor zijn 87 interlands.

Het duurt wel vaker een tijdje tot afzwaaiende internationals een officieel afscheid krijgen. Internationals weten vaak niet dat ze hun laatste wedstrijd spelen. Dat gold ook voor Seedorf, die in 2008 bedankte voor het Nederlands elftal omdat hij niet met bondscoach Marco van Basten door één deur kon. Toen Bert van Marwijk het stokje overnam stelde hij zich beschikbaar, maar hij werd nooit meer geselecteerd.

Rio de Janeiro

In 2012 verruilde Seedorf AC Milan, waar hij bijna tien jaar had gespeeld, voor een avontuur in Rio de Janeiro. Bij Botafogo werd de Nederlander aanbeden als een god. ‘Seedórfie’, zoals hij daar liefkozend werd genoemd, veranderde het gezicht van de club. De eerste Europese ster die naar Brazilië kwam, liet zijn teamgenoten zien hoe je leeft als een prof.

Met een officieel afscheid wordt Seedorf, die altijd voor en tegenstanders had en bij terugkomst in Amsterdam zelfs een keer werd uitgefloten, voorgoed in ere hersteld. Vanwege zijn sportieve verdiensten en maatschappelijke betrokkenheid werd Seedorf in 2011 onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.