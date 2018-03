Eindelijk hulpgoederen voor belaagde Syriërs in Oost-Ghouta

Het konvooi van de Verenigde Naties kon gisteren eindelijk vertrekken, nadat de tocht al meerdere malen was afgeblazen. Want ondanks een Russische toezegging om de beschietingen en bombardementen dagelijks vijf uur lang stil te leggen, gaan de gevechten gewoon door. Ook gisteren was het niet rustig terwijl het konvooi naar Oost-Ghouta reed, hoewel dat wel was toegezegd.

Een verantwoordelijke van de Verenigde Naties, die het konvooi begeleidde, zei ‘niet gelukkig’ te zijn met de voortgaande gevechten. “We moeten ervan verzekerd zijn dat we de humanitaire hulp in goede omstandigheden kunnen afleveren”, zei Ali al-Za’tari tegen persbureau Reuters. Op 14 februari bereikte voor de laatste keer een konvooi Oost-Ghouta, dat vlakbij de hoofdstad ligt.

Afgesloten In Oost-Ghouta wonen circa 400.000 mensen, onder wie veel kinderen, die dringend behoefte hebben aan water, voedsel en medicijnen. Het Syrische leger van president Assad heeft het gebied afgesloten van de buitenwereld, in de hoop zo dit laatste bolwerk van de rebellen in te nemen. Het leger probeert Oost-Ghouta de afgelopen dagen te splitsen en zo de rebellen verder terug te dringen. Het was de bedoeling om eten en hulpgoederen voor 70.000 mensen te brengen, maar het konvooi moest van de Syriërs ingeperkt worden De hulpgoederen waren slechts voldoende voor een klein deel van de bevolking. Het was de bedoeling om eten en hulpgoederen voor 70.000 mensen te brengen, maar het konvooi moest van de Syriërs ingeperkt worden. Wellicht kan een nieuw konvooi binnen enkele dagen de rest van de goederen afleveren.