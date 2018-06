Eindelijk een nieuw loonstrookje voor basisschoolleerkrachten: mét een hoger bedrag

Het loonstrookje van basisschoolleerkrachten ziet er straks anders uit. Er staat een hoger bedrag op, dat is een. Maar vakbonden en werkgevers doen meer dan het loon verhogen. Alle oude functieomschrijving zijn overboord ten gunste van nieuwe omschrijvingen van het lerarenvak. Die passen beter bij wat leraren daadwerkelijk doen, zeggen de cao-onderhandelaars. En bij die nieuwe omschrijvingen past ook een hoger salaris.

Vakbonden en werkgevers presenteerden zojuist het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Die geldt behalve voor het basisonderwijs ook voor het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs. In die cao moet de 270 miljoen euro salarisverhoging verdeeld worden die leraren met meerdere stakingen hebben afgedwongen.

Dat gebeurt door alle leraren in een hogere nieuwe salarisschaal te zetten die past bij hun nieuwe functieomschrijving. De leraren die op dit moment het minst verdienen gaan er in het nieuwe systeem het meest op vooruit omdat het gat tussen wat zij verdienen en wat leraren in het voortgezet onderwijs verdienen voor hen het grootst is.

Daarbovenop krijgen leraren een loonsverhoging van 2,5 procent, een eenmalige uitkering van 750 euro en een eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe salaris (beide naar rato van het aantal jaren en het aantal uren dat ze werken).

Leraren die werkloos worden krijgen straks minder lang een minder hoge uitkering

In ruil voor de 270 miljoen euro salarisverhoging eiste het ministerie van onderwijs dat het mes gezet zou worden in de aanvullende uitkeringen voor werkloze leraren. Die zouden te riant zijn. Daar voelden de traditionele vakbonden en werkgevers in eerste instantie niets voor. Zij noemden de voorwaarden 'een sigaar uit eigen doos'.

Maar in dit onderhandelaarsakkoord zijn de zogeheten bovenwettelijke regelingen wel versoberd. Leraren die werkloos worden krijgen straks minder lang een minder hoge uitkering.

In die nieuwe functieomschrijvingen van het vak leraar is bijvoorbeeld meer aandacht het contact met ouders. Een deel van de werkdruk die leraren ervaren komt van ouders, is een veelgehoorde klacht. Die zijn steeds mondiger geworden en dat vergt nogal wat.

De nieuwe omschrijvingen sorteren voor op wat leraren in het primair onderwijs eigenlijk willen: hetzelfde salaris als leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Daarvoor is nog niet genoeg geld beschikbaar. Leraren willen uiteindelijk 900 miljoen euro voor een beter salaris en willen door blijven staken tot dat bedrag bereikt is.