Eindelijk een hoofdprijs voor Vitesse

In de 125 jaar die Vitesse dit jaar bestaat was de prijzenkast altijd leeg gebleven. Tot vandaag, nadat Vitesse in de bekerfinale in de Rotterdamse Kuip AZ met 0-2 versloeg mocht het de eerste prijs ooit in ontvangst nemen.

Hoogstaand was de wedstrijd zelden geweest, maar daar maalde na afloop uiteraard geen enkele Vitessespeler of supporter om. Met een daverend gejuich werd het winnen van de beker gevierd en het geel en zwart van de Arnhemse club sierde de Kuip.

Grote man van de finale werd uiteindelijk Ricky van Wolfswinkel. De spits schoot in de slotfase van de wedstrijd twee keer raak en bezorgde ‘zijn’ Vitesse daarmee de KNVB-beker. Heel de wedstrijd was hij vrijwel niet in het spel voorgekomen. Tot het moment dat hij scoorde had hij geen kans gekregen en Rens van Eijden en Ron Vlaar, de centrale verdedigers van AZ, waren hem telkens de baas.

Maar in de slotfase kwamen dan toch de twee momenten waarop hij de hele finale had gewacht en twee keer was het raak. “Ricky is zo’n gigant”, zei Vitesse-trainer Henk Fraser na de wedstrijd voor de camera van Fox Sports. “Hij krijgt twee ballen en die gaan er ook meteen in.”

Jeugdliefde

Met zijn twee treffers schreef Van Wolfswinkel zijn eigen jongensboek. Tien jaar geleden was hij als jeugdspeler van Vitesse doorgebroken in het betaalde voetbal en na door heel Europa te hebben gezworven – hij speelde na Vitesse nog voor FC Utrecht, Sporting Lissabon, Norwich City, AS Saint-Etienne en Real Betis Sevilla – keerde hij afgelopen zomer terug op het oude nest. In de eredivisie had hij al laten zien dat hij van grote waarde was voor zijn jeugdliefde (Van Wolfswinkel scoorde dit seizoen al achttien keer) en nu was hij dat ook in de bekerfinale.

“Ik ben teruggekomen naar Vitesse in de hoop dat we dit konden presteren”, zei de spits tegen Fox Sports. “Dat dat is gelukt is een bekroning op dit jaar.” Van Wolfswinkel kon zijn vreugde maar moeilijk beschrijven. “Het is echt geweldig voor de club. We hadden 125 jaar niks en nu zijn we van die nul af.”

Door de bekerwinst speelt Vitesse volgend seizoen minstens zes wedstrijden in de Europa League, aangezien het rechtstreeks is geplaatst voor de groepsfase. “Daardoor zijn we mogelijk interessanter voor spelers die we graag willen hebben”, vertelde Fraser.

Chelsea – de club waarmee Vitesse een samenwerkingsverband heeft – zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om betere spelers op huurbasis naar Arnhem te sturen, zodat ze daar ervaring in Europa op kunnen doen. Een van die spelers zou Lewis Baker kunnen zijn, die dit seizoen ook al als huurling van Chelsea bij Vitesse speelt. Maar de Engelse middenvelder wilde na de wedstrijd nog niet naar volgend seizoen kijken. “Ik moet niet teveel naar de toekomst kijken. We zullen zien wat Chelsea het beste voor mij vindt.”