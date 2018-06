Eindelijk een hoofdprijs voor tennisster Simona Halep

Simona Halep is niet de enige toptennisster die lang heeft moeten wachten op haar eerste grandslamtitel. Chris Evert bijvoorbeeld verloor drie finales, voordat ze zich in 1974 kroonde tot kampioene van Roland Garros. Zaterdag lukte het Halep eindelijk ook. Met een overwinning op Everts Amerikaanse landgenote Sloane Stephens (3-6, 6-4, 6-1) brak de 26-jarige Roemeense de ban.

Het juk van drie verloren grandslamfinales lag als een loden last op de schouders van Halep. Vooral het verlies van vorig jaar in Parijs achtervolgde haar maanden en deprimeerde haar, erkende ze vóór Roland Garros. Tegen Jelena Ostapenko leidde Halep toen met 6-3 en 3-0, totdat ze bevangen raakte door de spanning en zich liet overrompelen door het alles-of-niets-tennis van de jonge Letse.

De sympatieke tennisster uit Constanta kreeg zaterdag de steun van het publiek op het Court Philippe Chatrier. Met de martelgang van vorig jaar in gedachten had ze de gunfactor van de toeschouwers. Het ‘Si-mo-na, Si-mo-na’ rolde voortdurend van de tribunes.

“Nummer één zijn zonder grandslamtitel voelt niet honderd procent”, zei Halep na de winst op Stephens, vorig jaar nog nummer 957 van de wereld na een voetoperatie.

Blijdschap

Mocht Halep meedoen aan een loterij, dan zal ze altijd op eindcijfer 8 gokken. In 1978 won haar huidige manager Virginia Ruzici als laatste Roemeense tennisster in Parijs een grandslamtitel, in 2008 veroverde Halep het juniorenkampioenschap op Roland Garros en in 2018 schreef ze aan de Avenue de la Porte d’Auteuil haar naam bij op de lijst met grandslamwinnaressen.

Na de triomf op Stephens klom Halep naar de box met vrienden en familie. Ze omhelsde onder anderen de legendarische Roemeense oud-turnster Nadia Comaneci en Ruzici, die ze haar motivator en inspirator noemde. Uiteraard werd ook coach Darren Cahill in de feestvreugde betrokken. De Australiër die zich vorig jaar zo had zitten verbijten tijdens de verloren finale tegen Ostapenko.

“Hij had tegen mij gezegd: je gaat de baan op en denkt alleen maar aan de titel”, zei Halep over Cahill. De coach, die in het verleden werkte met onder anderen Lleyton Hewitt, Andre Agassi en Andy Murray, prees de vechter in zijn pupil. “Er wordt gezegd dat het mooier is om je bestemming te bereiken over een hobbelige weg dan over een snelweg. Dat is precies wat er is gebeurd.”