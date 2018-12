Eindelijk die fax eruit: de Hoge Raad gaat digitaal

Verdachten en slachtoffers in strafzaken kunnen hun advocaat vragen daarop in te loggen om hun zaak te volgen. Bij conflicten tussen burgers onderling was dat al mogelijk. Met de lancering van de nieuwe website is de Hoge Raad het eerste rechtscollege dat álle zaken digitaal behandelt.

Voor buitenstaanders mag het volstrekt logisch lijken dat de vrijwel uitgestorven fax ook door advocaten, rechters en officieren van justitie wordt afgedankt. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet.

Minister Dekker verwacht dat de rechtspraak 'over een jaar of tien' volledig digitaal verloopt.

Een grootscheepse operatie om de rechtspraak te digitaliseren, werd eerder dit jaar een complete mislukking. Er was onderschat hoe ingewikkeld het is om binnen een complexe omgeving als de rechtspraak een allesomvattend ICT-systeem te bouwen. Rechtbanken en gerechtshoven trokken op het laatst hun plannen om de burger digitaal te laten procederen in.

President Maarten Feteris van de Hoge Raad toonde zich maandag trots, maar gaf toe dat het werk van hem en zijn collega's relatief overzichtelijk is. Slechts een klein deel van de rechtszaken komt bij de Hoge Raad. Die deed vorig jaar bijna zesduizend keer uitspraak, tegen anderhalf miljoen uitspraken van alle rechters bij elkaar.

Minister Dekker hoopt dat zaken door de digitalisering minder lang blijven liggen en verwacht dat de rechtspraak 'over een jaar of tien' volledig digitaal verloopt.

Het is overigens nog niet verplicht om stukken digitaal aan te leveren bij de Hoge Raad: dat mag ook met het oude papieren dossier.

