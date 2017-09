Eindelijk akkoord na jarenlang gesteggel over copyright apenselfie

Wie de foto bekijkt zou bijna denken dat het dier het echt bewust heeft gedaan. Breed lachend kijkt hij in de lens, zijn tanden ontbloot, de camera iets schuin gehouden. Maar dat de foto een ware juridische strijd zou ontketenen had kuifmakaak Naruto waarschijnlijk niet kunnen indenken.

Naruto werd zes jaar geleden wereldberoemd toen Slater een zelfportret van het dier online zette. De aap was er in de jungle vandoor gegaan met zijn camera en maakte honderden foto’s van zichzelf en zijn soortgenoten voordat hij de camera van Slater onomkeerbaar vernielde.

Al gauw werd de selfie een hit en werd hij door kranten, tijdschriften en websites gepubliceerd. Maar Slater vond het maar niks dat hij daar geen geld voor terugzag. Het auteursrecht lag immers bij hem, vond de fotograaf. Daarop ging ook Peta zich met de kwestie bemoeien, want het auteursrecht lag toch echt duidelijk bij de aap zelf.

Financieel aan de grond

Wat volgde was een lange juridische strijd. Slater wilde geld zien, omdat hij naar eigen zeggen financieel aan de grond zat, Peta vond dat Naruto zelf van het geld mocht profiteren. Maar kon een aap wel over auteursrecht beschikken? De rechter oordeelde vorig jaar dat dat niet het geval was, waarna Peta in hoger beroep ging.

Dat hoger beroep komt er uiteindelijk toch niet. De partijen zijn het onverwacht met elkaar eens geworden en hebben een schikking getroffen. Slater belooft nu een kwart van de opbrengsten van de foto te doneren aan liefdadigheidsprojecten voor bedreigde apensoorten. Onduidelijk is wat er gebeurt met de rest van het geld, maar daar wilde zijn advocaat niks over kwijt.

Beide partijen zijn in ieder geval blij met de uitkomst, want de kwestie heeft dierenrechten flink onder de aandacht gebracht, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. "Nu we meer te weten zijn gekomen over Naruto en zijn gemeenschap is het belangrijk ons te realiseren dat ook dieren fundamentele rechten verdienen. Zij leven net zo goed op deze aarde en willen gewoon hun leven kunnen leiden en bij hun families zijn."

Aan de rechter is inmiddels gevraagd om zijn eerdere uitspraak te schrappen. Als dat niet gebeurt, blijft de uitspraak gelden als precedent en betekent dit dat op eventuele toekomstige dierenselfies ook geen auteursrecht rust.

