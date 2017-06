Einde ruzie Macedonië en Griekenland lijkt in zicht

De oplossing voor een van de langstlopende, en voor andere Europeanen minst begrijpelijke conflicten op de Balkan lijkt dichterbij: de ruzie over de naam 'Macedonië'. Het land dat zich zo noemt, is bereid onder een tijdelijke naam toe te treden tot de Europese Unie en de Navo, heeft de nieuwe regering in Skopje laten doorschemeren. Waarschijnlijk gaat het daarbij om Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (VJRM), de naam waaronder het land nu al lid is van de Verenigde Naties en kandidaat-lid van de EU.

Lees verder na de advertentie

Griekenland blokkeert toetreding van Macedonië tot de EU en de Navo zolang er geen oplossing is

Deze concessie is voorzichtig positief ontvangen in buurland Griekenland, dat een regio Macedonië kent en beweert die naam als enige te mogen gebruiken. De ruzie over de naam speelt al sinds Macedonië zich in 1991 afscheidde van Joegoslavië. Griekenland is bang dat zijn noorderbuur Grieks grondgebied wil inpikken; bovendien beschuldigt Athene Skopje van geschiedvervalsing door historische gebeurtenissen en helden uit de tijd van Alexander de Grote te claimen. Griekenland blokkeert toetreding van Macedonië tot de EU en de Navo zolang er geen oplossing is.

Achterop In 2015 kreeg Griekenland een minder nationalistische regering, en hetzelfde gebeurde twee weken geleden in Macedonië. De kersverse sociaal-democratische premier Zoran Zaev slaat meteen een verzoenende toon aan. "Ik weet dat een oplossing mogelijk is, als we een goede relatie en de juiste aanpak hebben", zei hij maandag. Zijn minister van buitenlandse zaken bracht gisteren op zijn eerste buitenlandse reis meteen een bezoek aan zijn Griekse collega. Daar ging het nog niet om de naam, maar om het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Dat is geen overbodige luxe. De buren onderhandelen al 25 jaar onder toezicht van de VN over een oplossing, maar tot nu toe zonder resultaat. Varianten als Noord-Macedonië, Nieuw Macedonië, Republiek van Opper-Macedonië en Opper-Republiek van Macedonië zijn de revue gepasseerd, maar stuitten steeds op een blokkade. Verder wil Griekenland dat Macedonië de overeen te komen naam altijd gebruikt. Skopje wil daarentegen dat de ruim 130 landen die de Republiek Macedonië onder die naam hebben erkend, waaronder de VS en Rusland, dat blijven doen. Intussen raakt Macedonië steeds verder achterop. De voorsprong die het ten opzichte van zijn voormalig Joegoslavische buren had bij toetredingsonderhandelingen voor EU en Navo zijn veranderd in een achterstand. De strijd manifesteerde zich ook in pesterijen tussen beide partijen, maar 'dat tijdperk' is volgens premier Zaev voorbij. "Onze politiek is gericht op een gezamenlijke Europese toekomst." De Europese Commissie verwelkomt de dooi in de relatie.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.