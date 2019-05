Einde nabij voor het roemruchte British Steel

De banen van circa vijfduizend mensen staan op de tocht. Bovendien werken er naar schatting 20.000 mensen bij bedrijven die producten en diensten leveren aan British Steel.

Met zijn circa vijfduizend werknemers is British Steel nog maar een schim van wat het ooit was. British Steel was een van de grootste staalproducent en ter wereld. In 1971 werkten nog 323.000 mensen in de Britse staalindustrie, tegenwoordig zijn dat er nog geen 32.000, waarvan dus circa vijfduizend bij British Steel. In 1999 nam het bedrijf het Nederlandse Hoogovens over. Samengevoegd gingen zij verder onder de naam Corus.

Greybull betaalde welgeteld 1 pond voor de staalfabriek in Scunthorpe.

Erg succesvol was Corus niet: de Britse fabrieken bleken sterk verouderd, zeker vergeleken met de installaties van Hoogovens in IJmuiden. In 2007 kwam Corus voor een aankoopsom van 12 miljard dollar in handen van Tata Steel. Veel plezier heeft Tata niet van die aankoop gehad – behalve van Hoogovens dan. Snel na de aankoop brak de crisis uit. Toen die voorbij was, bleken de Britse fabrieken nog steeds niet rendabel.

Brexit Belangrijkste onderdeel in Groot-Brittannië is de staalfabriek in Scunthorpe, in het noorden van Engeland. Eigenaar is de Britse investeringsmaatschappij Greybull Capital. Die kocht in 2016 een deel van de Britse bezittingen van Tata Steel. Greybull betaalde welgeteld 1 pond voor Scunthorpe. Het Indiase staalconcern wilde van die bezittingen af omdat ze structureel verlies leden. Greybull gaf zijn aankoop de naam van weleer ‘British Steel’ mee. Tata Steel behield de grote staalfabriek in Port Talbot (Wales). Ondanks mooi klinkende beloftes, is ook Greybull er niet geslaagd om van de fabriek in Scunthorpe een commercieel succes te maken, al werd er in het jaar 2017 wel winst gemaakt. Dat komt volgens de topman van British Steel, Gerald Reichmann, vooral door een tegenvallende vraag naar staal, de lage koers van het Britse pond (waardoor de aankoop van grondstoffen duurder is geworden) en door de brexit. Klanten stelden, als gevolg van alle onzekerheid rond de brexit, bestellingen uit of af. In Scunthorpe wordt onder meer spoorrails gemaakt – het is de enige Britse producent van spoorrails die er nog is. Ook maakt het bedrijf veel staal dat wordt toegepast in gebouwen en constructies.

Noodlening Volgens Britse media had British Steel de Engelse regering aanvankelijk om een noodlening van 75 miljoen pond gevraagd. Dat bedrag werd verlaagd toen bleek dat Greybull toch extra geld in British Steel wilde pompen. Eerder deze maand verleende de regering het bedrijf nog een lening van 120 miljoen pond. Daardoor kon British Steel voldoen aan Europese milieu-eisen. Volgens de door de rechter benoemde bewindvoerder blijft British Steel nog door produceren en zal het gewoon staal blijven leveren aan klanten. Tegelijkertijd wordt bekeken hoe het verder moet met het bedrijf. Mogelijk gaat de bewindvoerder op zoek naar een nieuwe eigenaar, maar die zal lastig te vinden zijn.

