Eigenzinnige keuze van Leenstra pakt goed uit

Op de laatste dag van het olympisch schaatstoernooi vier jaar geleden in Sotsji klommen een Italiaan en een Nederlandse in de avonduren op het podium waar de medaillewinnaars officieel werden gehuldigd. Er was verder niemand, alleen zij twee. Eentje sprong daar rond alsof ze goud had gewonnen. Dat was Marrit Leenstra.

Leenstra (28) wilde zo graag voelen hoe het was om daar te staan, dat ze er in haar vrije tijd met haar vriend heen ging. Ze veroverde in Sotsji overigens wel een medaille, een gouden op de ploeg­enachtervolging. Maar die kreeg ze pas tijdens de sluitingsceremonie in het olympisch stadion, niet op Medal Plaza.

Ik droomde niet van brons, ik droomde van goud. Maar dit is wel het mooiste moment uit mijn schaatscarrière Marrit Leenstra

Vandaag mocht ze het voor het eerst écht meemaken (met publiek), toen ze in de bergen van Pyeongchang haar eerste individuele afstandsmedaille ging ophalen. Want Leenstra, kampioen vierde plekken, werd nu derde, op de 1500 meter. Ze vierde het uitbundig. “Ik droomde niet van brons, ik droomde van goud. Maar dit is wel het mooiste moment uit mijn schaatscarrière.”

Ook haar begeleidingsteam was uitzinnig van vreugde. In de catacomben maakten de Italianen er een groot feest van. Leenstra traint sinds de zomer van 2016 mee met het Italiaanse team. Dat contact werd onder anderen gelegd door Matteo Anesi, sinds vier jaar de man van Leenstra. Anesi gooide zijn vrouw bij hun omhelzing zowat over hem heen, zo hoog probeerde hij haar op te tillen.