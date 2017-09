Eigenaren zorgbureau plukten vooral oudere Turkse clienten

Of Sermin B. ooit haar straf uitzit, als het tot een veroordeling komt, is maar zeer de vraag. Zij leeft in vrijheid in Turkije. Ze is daarheen gevlucht. Tegen haar loopt een Europees arrestatiebevel. Medeverdachte T. emigreerde toen de zaak aan het licht kwam. Hij liep echter tegen lamp toen hij een half jaar geleden in België opdook, hij zit momenteel in voorlopige hechtenis. Het OM wil niet dat hij hangende de zaak wordt vrijgelaten omdat van de 1,2 miljoen euro nog niets is terug gevonden. Zijn vrouw en kinderen bevinden zich wel in Turkije.

Het duo maakte volgens het Openbaar Ministerie misbruik van het vertrouwen dat zij bij de cliënten genoten. Zij wierpen zich op als hun belangenvertegenwoordigers en wisten zo bankpassen, pincodes en tancodes te bemachtigen. De Turkse cliënten waren veelal de Nederlandse taal niet machtig. Op het hoogtepunt van hun frauduleus handelen had het tweetal de beschikking over de rekeningen van meer dan 50 Turkse hulpbehoevenden.

De cliënten werden volgens de officier van justitie zoet gehouden door "zo nu en dan een uitstapje aan te bieden, door iemand naar een doktersafspraak te begeleiden of door het verrichten van tolk-werkzaamheden. Ook gingen de hoofdverdachten ieder jaar met hun cliënten op vakantie naar Turkije."

B. en T. wisten een belangrijke schakel in de keten voor de toekenning van de budgetten in hun macht te krijgen. Voor ruim 20.000 euro is volgens het OM Jolanda W. omgekocht. Deze ambtenaar van het Centrum Indicatiestelling Zorg zorgde ervoor dat de indicaties naar het hoogste niveau werden gebracht en dat steeds de toekenning van de zorg werd verlengd. Het OM eiste gisteren 10 maanden cel tegen de CIZ-ambtenaar.

Valse facturen In deze zaak speelt ook Zekeriya A., voormalig raadslid van de gemeente Vlaardingen en oud-voorzitter van de voetbalclub FC Mozaïek een cruciale rol. Hij zou via zijn Stichting Mozaïek de twee hoofdverdachten hebben voorzien van valse facturen teneinde aan te kunnen tonen dat voor de 1,2 miljoen euro ook zorg was geleverd. De stichting van A. zou 'groepsbegeleiding' hebben geleverd. Tegen dit voormalig raadslid is gisteren 15 maanden cel geëist. Het zorgbureau was volgens het OM ook creatief met dienstverbanden. Hun bureau heeft zeker drie mensen onder contract gehad die er niet echt werkten. De gefingeerde dienstverbanden zorgden niet alleen voor een verklaring voor de 1,2 miljoen euro maar leverden ook een verblijfstitel op voor pseudo-werknemers. Zo konden zij hun gezinnen naar Nederland laten komen.