Eigenaar NRC mag moeder Telegraaf overnemen

De toezichthouder vreest niet voor gebrek aan de concurrentie in het medialandschap. Voor de lezer verandert er niets, vindt de ACM. “De kranten blijven bestaan.”

Als TMG wordt overgenomen, vallen de titels NRC Handelsblad, nrc.next en De Telegraaf onder één bedrijf. Die hebben elk hun eigen publiek, lezers stappen vrijwel niet over tussen die verschillende kranten, aldus de ACM. Ook voor de regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen, tijdschriften en websites van de beide concerns voorziet de toezichthouder geen grote gevolgen. Ook adverteerders houden voldoende keuze.

Om TMG wordt al maanden gestreden. Mediamagnaat John de Mol van Talpa wil het bedrijf ook inlijven en heeft de handdoek nog niet in de ring gegooid. Zijn bod van 6,50 euro per aandeel is iets hoger dan de 6,00 euro die Mediahuis samen met VP Exploitatie neertelt, maar die laatste twee beschikken samen al over een kleine 60 procent van de aandelen.

“Door de goedkeuring van de overname door de ACM is aan een belangrijke voorwaarde voor het gestand doen van het bod voldaan”, schrijven Mediahuis, VP Exploitatie en TMG in een gezamenlijk persbericht. De partijen willen de deal in juli hebben afgerond.

