Eigenaar gekapseisde 'bierboot': Een helikopter en zeven ambulances – nergens voor nodig

Wat er gebeurde? Nou, gewoon. Dat vlot heeft een opbouw en toen ze daar dan met z’n allen te veel aan één kant bovenop zaten, kapseisde het, tot het ondersteboven in zee lag. “Het ging heel langzaam, we zagen het aankomen, er is geen seconde gevaar geweest.”

Maar de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zagen het gebeuren en vonden het toch verstandig de zee op te gaan. Ze visten een aantal jongens uit het water, een paar anderen wisten zelf op het strand te komen. Daar zaten de jongens even bij de kachel om op te warmen, en dat was dat. “Weinig aan de hand”, zegt ook Henk Biesboer van KNRM-station Egmond. “Sommige jongens waren al tijdens het kantelen op de onderkant van het vlot geklommen, die zijn niet eens nat geworden.”

Al te stabiel is het niet, zegt Biesboer. Maar het gaat al jaren goed

Maar strandwandelaars zagen het ook en die hadden de meldkamer in Alkmaar gebeld. Daar werd het voorval ingeschaald als ‘prio 1’ en dan treedt er een protocol in werking en ja, dan hangt er al snel een traumahelikopter in de lucht. En dan slaan ook kranten en televisie erop aan. “We hebben nog geprobeerd het af te schalen”, zegt Biesboer. “Maar dat lukte niet meer.”

Alcohol en koud zeewater Biesboer en De Rooij hebben het voorval gisteren nog even nabesproken. “Dat vlot is van jongens uit het dorp, ik ken ze allemaal”, zegt Biesboer. “Van vrienden en kennissen, van iedereen eigenlijk”, vult De Rooij aan. “Al te stabiel is het niet”, zegt Biesboer weer. “Maar het gaat al jaren goed.” Zondag dus ook. “Er was he-le-maal niks aan de hand”, vindt De Rooij. “Nou ja, alcoholgebruik en dan dat koude zeewater ”, vindt Biesboer, “dat kán een gevaarlijke combinatie zijn.” Voortaan maar niet met dat vlot de zee op? Flauwekul, vindt De Rooij. En ook Biesboer vindt het onnodig die raad te geven. “Dat is onze taak ook niet, hoor.”

