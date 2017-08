Eigenaar Deense duikboot na vondst romp ook aangeklaagd voor lijkschennis

M. ontkent ook de nieuwe aanklacht. Wall werd voor het laatst op donderdagavond 10 augustus gezien op de onderzeeër van M., over wie de dertigjarige journalist een verhaal wilde schrijven. Deze week spoelde haar romp aan bij Kopenhagen. Het lichaamsdeel was verzwaard met metaal, waarschijnlijk om haar te laten zinken. DNA van de torso komt overeen met DNA in het bloed dat is aangetroffen in de onderzeeër.

De aanklacht van lijkschennis viel te verwachten: Walls hoofd, armen en benen zijn van haar romp gescheiden. De andere lichaamsdelen zijn nog niet gevonden. Na de arrestatie legde M. tegenstrijdige verklaringen af. Nu houdt hij vol dat Wall is overleden na een ongeluk op zijn duikboot, waarna hij haar een zeemansgraf heeft gegeven.

Gestaakte zoektocht De politie is nog steeds bezig met het achterhalen van de doodsoorzaak. In de Oostzee werd na de vondst van Walls romp gezocht naar de overige lichaamsdelen en haar kleding. Afgelopen vrijdag staakte de politie deze zoektocht. Duikers speuren nog wel de haven af waar M. naartoe is gebracht na redding van zijn zinkende duikboot. De politie wil niet reageren op de vraag waarom de zoektocht op zee is gestopt. Zij melden enkel dat ze die weer hervatten als het nodig blijkt te zijn. De Deense politie spoort burgers aan hun ogen goed open te houden, met name voor de ontbrekende ledematen De politie heeft inmiddels al ruim 650 tips in de zaak ontvangen. Zij spoort burgers aan hun ogen goed open te houden, met name voor de ontbrekende ledematen en de kleren die Wall aanhad op de dag van haar verdwijning – een oranje shirt, een zwart-wit rokje en witte schoenen. Alle informatie is welkom. “We staan nog altijd open voor tips die inzicht verschaffen over de betrokkenen en hun gedrag”, schrijft de politie in een verklaring. M. blijft in ieder geval tot 5 september vastzitten. Die dag moet hij op een hoorzitting voor de rechtbank verschijnen. De openbaar aanklager zei donderdag dat de voorlopige aanklacht tegen M. dan wordt verzwaard tot moord. De verdachte hangt een celstraf van vijf jaar tot levenslang boven het hoofd. Lees meer over de verdwijning van Kim Wall en de verklaringen van verdachte Peter M.

