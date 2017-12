Eigen pensioenregeling toezichthouder AFM veel duurder dan begroot

Hoekstra schrijft dat er een tegenvaller van 900.000 euro is bij de AFM vanwege ‘de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder’. Dat is niet eens het hele bedrag, zo blijkt na navraag bij de AFM. In totaal waren de kosten 1,4 miljoen hoger dan begroot, maar dat is deels opgevangen door elders in de organisatie te bezuinigen.

De pensioenregeling is al jaren een zorgenkindje. In totaal zijn er zo’n 1100 (ex-)werknemers en gepensioneerden waarvoor AFM de pensioenen regelt. Tot eind 2013 lag de uitvoering daarvoor bij pensioenfonds Mercurius, maar omdat dit fonds in de ogen van AFM te klein was, werd de deelname per eind 2013 opgezegd.

Het oprichten van een eigen pensioenfonds kwam de AFM duur te staan: de kosten vielen 50 procent hoger uit dan begroot.

Die beslissing lag volledig in lijn met een eigen onderzoek uit 2011, waaruit bleek dat de kosten van kleine pensioenfondsen vaak onevenredig hoog zijn. Het oprichten van een eigen, nog kleiner pensioenfonds begin 2014 was volgens AFM dan ook een ‘tussenstap’ naar de ‘beste oplossing’. Dat eigen pensioenfonds kampte direct met tegenvallers: de kosten vielen liefst 50 procent hoger uit dan begroot.

Vanaf 1 januari brengt AFM de pensioenen onder bij Nationale Nederlanden. Maar ook hier treden dus weer onvoorziene kosten op, blijkt uit de brief van de minister. Volgens een woordvoerder is de tegenvaller deels te wijten aan het feit dat de keuze voor een nieuwe uitvoerder Europees aanbesteed moest worden. “Dit was een van de eerste Europese aanbestedingen, dat maakte de zaak complex.” Zo was er in de begroting geen rekening gehouden met de verhuizing van de beleggingsportefeuille naar de nieuwe uitvoerder.