Egyptische clubs spelen al vijf jaar voor lege tribunes

Stoere mannen, niet bang voor een stevige knokpartij of politieknuppel, dat is het beeld van harde-kernsupporters van voetbalclubs. Toch kijkt Sherif, hartstochtelijk fan van voetbalclub Al-Ahly, wat angstig om zich heen tijdens een interview in een metrostation in Cairo.

De 'Ultras Ahlawy', de hooligans achter de voetbalclub uit de Egyptische hoofdstad, hebben het namelijk flink aan de stok met de autoriteiten. Talloze ultra's zitten in de gevangenis, sommigen met een veroordeling van meer dan tien jaar aan hun broek. Nieuwe arrestaties volgen elkaar snel op. Waarom de politie achter de hooligans aanzit? Tijdens de volksopstand in 2011 waren zij het die vooraan stonden bij confrontaties met de politie.

De politie is zo bang voor massale knokpartijen met de ultra's, dat clubs in de Egyptische competitie al vijf jaar hun wedstrijden achter gesloten deuren moeten spelen. Een maatregel die volgde op de 'Port Said slachting' van 2012, toen 74 leden van de Ultras Ahlawy werden gedood door rivaliserende supporters. "Wij zijn de enigen die zich met de politie kunnen meten, daarom zijn we een bedreiging", zegt Sherif. Desondanks is hij zo bang voor de politie dat hij niet met zijn echte naam in de krant wil. Vrienden van Sherif zijn opgepakt op verdenkingen variërend van illegale samenscholing en geweld tegen de politie, tot het bezit van anti-politiepublicaties en verboden vuurwerk.

De angst is wederzijds. Niet alleen is het supporters verboden om in stadions te komen, onlangs werd zelfs een wet aangenomen die het oprichten van fangroepen verbiedt. Sinds de oprichting tien jaar geleden van de Ultras Ahlawy en Ultras White Knight, supportersgroepen van respectievelijk Al-Ahly en Zamalek uit Cairo, zijn er problemen met de politie.

De ultra's zijn niet politiek gemotiveerd, zegt Sherif. "Het gaat ons om de sport." De ultra's willen maar één ding: terug naar de stadions om hun clubs te steunen. "We zijn tegen de politie, maar niet tegen het regime."

"Als groep deden we niet mee aan de revolutie, het was de persoonlijke keuze van de leden." Toch waren Sherif en zijn maten altijd van de partij als rellen dreigden. "Wij hadden hier ervaring mee en waren het best georganiseerd. Er heerst een persoonlijke rivaliteit tussen ultra's en politie, en daarbij wilden wij waar nodig het volk beschermen", legt Sherif uit.

James Dorsey, schrijver van het boek 'De Turbulente wereld van voetbal in het Midden-Oosten', ziet wel een politiek verband tussen de repressie van ultra's en repressie in het algemeen. De demonstraties op het Tahrirplein in 2011 waren gericht tegen repressie van de regering. "De strijd rond de stadions staat niet los van de machtsstrijd in het land. Repressie is overal. Voor de Egyptische politie is elke samenscholing van meer dan vijf personen een bedreiging."

Spelen zonder supporters geeft het signaal af dat de overheid de situatie niet onder controle heeft Voetbalkenner James Dorsey

Gevraagd naar de toekomst van de ultra's en het heropenen van de stadiontribunes, blijkt ook in Sherif een revolutionair te schuilen: "Uiteindelijk zullen onze ideeën zegevieren, zoals ook de revolutie zal zegevieren."

De echte naam van Sherif is bij de redactie bekend

Dichte tribunes kosten overheid geld Volgens voetbalkenner James Dorsey komen de lege stadions de regering slecht uit. "Het is een financiële strop voor de clubs, die vaak eigendom zijn van staatsinstituties zoals oliebedrijf ENPPI en Petrojet, het leger en de ministeries van militaire productie en binnenlandse zaken." De afgelopen jaren is herhaaldelijk gesproken over een terugkeer van de supporters, maar daar bleef het telkens bij. Dorsey denkt dat de overheid niet alleen vanwege het geld graag weer supporters wil toelaten. "Spelen zonder supporters geeft het signaal af dat de overheid de situatie niet onder controle heeft." Alleen bij internationale wedstrijden worden onder druk van de Afrikaanse voetbalunie nog mondjesmaat supporters toegelaten.

