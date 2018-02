Egypte doodt militanten tijdens grote actie tegen terreur

Volgens het leger zijn ook wapendepots, motoren en terreinvoertuigen van de militanten vernietigd en hebben de militairen een mediacentrum gevonden. Daarin stonden computers en andere communicatiemiddelen en documenten over het jihadisme. Ook zijn zes boerderijen verwoest. Volgens het leger verbouwden de militanten daar gewassen voor de productie van verboden verdovende middelen.

Volgens een militaire woordvoerder is er naast de Sinaï ook ingegrepen in de Nijldelta en de westelijke woestijn. Ook daar hebben militanten aanvallen uitgevoerd, volgens sommigen met steun vanuit buurland Libië.

De campagne is uitgevoerd door het Egyptische leger, de marine, de luchtmacht, grenswachters en politie. Bronnen binnen de strijdkrachten melden volgens persbureau Reuters dat de operatie groter is dan ooit eerder uitgevoerd in Egypte. Er zouden duizenden militairen zijn ingezet.

Bewoners van de Sinaï zagen volgens persbureau Reuters jachtvliegtuigen boven de stad Ismailia aan het Suez-kanaal. Palestijnen in Gaza, ten oosten van de Egyptische woestijn, zeiden dat ze explosies hoorden.

Verkiezingen Volgende maand zijn er presidentsverkiezingen waarin Sisi opkomt voor een tweede termijn. De verwachting is dat hij die ook zal winnen, want de voormalige generaal heeft een sterke greep op de Egyptische maatschappij en media. Op Facebook meldt Sisi: "Met trots volg ik de heldhaftige acties van mijn zonen in de strijdkrachten en politie om het Egyptische grondgebied te zuiveren van terroristische elementen." Eerder deze week lekte uit dat Egypte in het geheim toestemming heeft gegeven aan Israël om de jihadisten in de Sinaï te bombarderen Islamitische Staat heeft al langer voet aan de grond in de noordelijke Sinaï en pleegt daar geregeld aanslagen. In november kwamen bij een grote aanslag van IS in die regio nog meer dan 300 mensen om het leven. Sisi beloofde toen al de terroristen binnen drie maanden te verdrijven.