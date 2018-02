Egypte begint grote actie tegen terreur

De campagne wordt uitgevoerd door het Egyptische leger, de marine, de luchtmacht, grenswachters en politie. Bronnen binnen de strijdkrachten melden volgens persbureau Reuters dat de operatie groter is dan ooit eerder uitgevoerd in Egypte. Er zouden duizenden militairen zijn ingezet.

Bewoners van de Sinaï zagen volgens persbureau Reuters jachtvliegtuigen boven de stad Ismailia aan het Suez-kanaal. Palestijnen in Gaza, ten oosten van de Egyptische woestijn, zeiden dat ze explosies hoorden. Er zijn nog geen meldingen van doden of gewonden.

Islamitische Staat heeft al langer voet aan de grond in de noordelijke Sinaï en pleegt daar geregeld aanslagen. In november kwamen bij een grote aanslag van IS in die regio nog meer dan 300 mensen om het leven. Sisi beloofde toen al de terroristen binnen drie maanden te verdrijven.

Volgende maand zijn er presidentsverkiezingen waarin Sisi opkomt voor een tweede termijn. De verwachting is dat hij die ook zal winnen, want de voormalige generaal heeft een sterke greep op de Egyptische maatschappij en media. Op Facebook meldt Sisi: "Met trots volg ik de heldhaftige acties van mijn zonen in de strijdkrachten en politie om het Egyptische grondgebied te zuiveren van terroristische elementen."

Israël helpt mee

Eerder deze week lekte uit dat Egypte in het geheim toestemming heeft gegeven aan Israël om de jihadisten in de Sinaï te bombarderen. Volgens The New York Times voerden ongemarkeerde drones en vliegtuigen vanuit Israël al twee jaar aanvallen uit in de Egyptische woestijn.

In Caïro zijn gisteren, in een aparte operatie, drie mensen gedood die volgens het ministerie van binnenlandse zaken lid zijn van de groep Hasm. Volgens de Egyptische overheid pleegt deze afsplitsing van de Moslimbroederschap aanslagen. Sisi kwam in 2014 aan de macht na een staatsgreep, waarbij president Morsi, een moslimbroeder, werd afgezet.

