Egan Bernal, de kroonprins van Sky, rijdt overtuigend naar de winst in Parijs-Nice

Chris Froome doet het dit jaar nog rustig aan, Geraint Thomas gaf met maagproblemen op in Italië, maar dan is er voor Team Sky altijd nog een derde man om (middelgrote) rondes mee te winnen: Egan Bernal was afgelopen week overtuigend de beste in Parijs-Nice, voor Nairo Quintana en ploeggenoot Michal Kwiatkowski. Bernals zege past in zijn ontwikkeling en in zijn voorbereiding op zijn jaardoel: de Ronde van Italië, waarin hij Tom Dumoulin tegenkomt.

Lees verder na de advertentie

Bernal reed in zijn jeugd vooral op de mountainbike en die ervaring helpt hem nu in afdalingen en door scherpe bochten

Bernal (22) is de snel rijzende klassementsman voor de Britse topploeg. Als Froome de Sky-keizer is en Thomas de koning, dan is Bernal zeker de kroonprins. De jonge klimmer uit Colombia werd twee jaar geleden weggekocht bij het Italiaanse Anroni, waar hij onder meer de Ronde van de Toekomst won, een van de belangrijkste koersen voor jonge renners. Bij Sky won hij tot nu toe drie van de zeven middelgrote rondes die hij reed. In de rondes die hij uitreed (een niet vanwege een val) eindigde hij nergens lager dan zesde.

Verlegen Bovendien werd hij vorig jaar na een goed voorseizoen ingepast in de Tourploeg. In het hooggebergte leidde hij Thomas naar winst en Froome naar plek drie. Vooral van die laatste leerde de Colombiaan veel, vertelde hij op de site van de ploeg. Van hoe Froome aantekeningen maakte bij besprekingen in de teambus tot hoe hij zich manoeuvreerde in het peloton. Enige probleem: Bernal was in eerste instantie een beetje te verlegen om met zijn kopman te praten. Bernal reed in zijn jeugd vooral op de mountainbike. Die ervaring helpt hem in afdalingen en door scherpe bochten, zei hij vorig jaar. Toch lag hij in zijn Sky-debuutseizoen twee keer ernstig gekwetst op de grond. In de Ronde van Catalonië brak hij in maart zijn sleutelbeen en schouderblad. In de Clásica San Sebastián, een week na zijn zo succesvolle Tour, viel hij in de finale op zijn gezicht. Hij brak zijn neus en kaak en verloor meerdere tanden. Terwijl meerdere favorieten uit het peloton werden gewaaid, reed Bernal op kop. Meesterschap, vindt ploegmaat Luke Rowe. Hij werd aan zijn neus en gespleten lip geopereerd, maar moest drie weken in een ziekenhuis doorbrengen vanwege een kleine bloeding in de hersenen. De crash deed hem veel, vertelde hij in een interview met de website Cyclingtips. Hij reed in augustus zijn eerste ritje na die val met zijn moeder, die zich al voorbereidde op een snelle tocht. Alleen, moeder reed zoon eraf. Bernal was nog niet met fietsen bezig, vroeg zijn moeder het wat rustig aan te doen. Pas laat in het seizoen hervond hij zijn vorm. Dit jaar begon hij zijn Europese campagne meteen met winst. In Parijs-Nice bewees Bernal ook de hevige waaieretappes te kunnen doorstaan. Terwijl meerdere favorieten achterin uit het peloton werden gewaaid, reed Bernal zelf op kop. Een staaltje meesterschap, omschreef zijn ploegmaat Luke Rowe het.

Contract Het hielp ook dat de zwaarste etappe van de koers zaterdag eindigde op de Col de Turini, een berg die door bijvoorbeeld Froome vaak wordt beklommen in trainingen. Zo wist Bernal precies hoe de weg omhoog verliep. Quintana, die als enige in het wiel van zijn landgenoot kon blijven, wist dat hij niet kon demarreren. Team Sky reed gewoon te hard, zei hij. Gisteren probeerde Quintana nog met een vroege aanval Bernal onder druk te zetten, maar met hulp van zijn ploeg herstelde die laatste de regie. Bernal tekende in oktober een contract voor vijf jaar bij de Britse grootmacht, toen nog onwetend van de beslissing van Sky te stoppen met de sponsoring. Teambaas Dave Brailsford heeft inmiddels met meerdere partijen gesprekken gevoerd. Met het succes van Bernal, wellicht naast zeges van Froome en Thomas, kan een kandidaat-sponsor alleen maar meer worden verleid. En nog even over de Giro. Wie ziet Bernal zelf als de grootste concurrent? Tom Dumoulin.

Lees ook: ‘Wielerploeg Sky smokkelt een beetje, zoals voetballers ook doen’ Moeten we Chris Froome geloven? Hij werd vrijgesproken van dopinggebruik, maar er blijft een zweem van bedrog om hem heen hangen. Hoe ver mag je (nog) gaan in de wielersport?