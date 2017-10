Eeuwig debat wapenrestrictie zal na Las Vegas weer oplaaien

"Het wordt tijd dat het Congres van zijn luie reet afkomt en iets doet" Senator Chris Murphy

"Het wordt tijd dat het Congres van zijn luie reet afkomt en iets doet." Senator Chris Murphy koos voor onparlementaire taal in zijn reactie op de schietpartij in Las Vegas. Hij vertegenwoordigt dan ook Connecticut, de staat waar een van de vreselijkste schietpartijen uit de Amerikaanse geschiedenis plaatsvond, de moord in 2012 op 20 kinderen (en zes volwassenen) in een lagere school in Newtown.

Die gruweldaad bracht geen doorbraak in de discussie rond vuurwapens in de VS. Maar elke schietpartij doet die opnieuw oplaaien, en levert nieuwe argumenten op.

Zo trok de belangengroep van vuurwapenbezitters, de politiek zeer invloedrijke NRA, uit de moord in Newtown de conclusie dat docenten in de klas maar beter een vuurwapen op zak konden hebben, om een eventuele belager uit te kunnen schakelen. Na de aanslag van vorig jaar op een nachtclub in Orlando zei Donald Trump, toen nog presidentskandidaat, zelfs dat de bezoekers van die nachtclub gewapend hadden moeten zijn - iets wat hij snel weer inslikte toen zelfs de NRA hem kapittelde: de combinatie van drank en vuurwapens gaat zelfs die organisatie te ver.

In Las Vegas zouden gewapende bezoekers hoe dan ook niets hebben kunnen beginnen tegen de aanslagplegers, tenzij ze getrainde scherpschutters waren met bijbehorend wapen: terwijl Stephen Paddock nauwelijks hoefde te mikken om iemand te raken in een menigte van duizenden op ruim 350 meter van hem vandaan, was hij omgekeerd nauwelijks te zien, laat staan te raken.

De regels rond het hebben van vuurwapens in Nevada zijn nog iets losser dan in de meeste andere staten

De aanslag liet ook de discussie weer oplaaien over geluiddempers: de Republikeinen in het Congres willen de verkoop daarvan vrijgeven, om gehoorschade bij jagers te voorkomen. Maar een aanslagpleger kan er meer slachtoffers mee maken voor duidelijk wordt dat iemand aan het schieten is.

In hoeverre Paddock beschikte over wapens die hij niet had mogen hebben, is niet bekend. De regels rond het hebben van vuurwapens in Nevada zijn nog iets losser dan in de meeste andere staten. Er is bijvoorbeeld geen grens aan de hoeveelheid munitie die je kunt kopen, geen onbelangrijk detail gezien de hoeveelheid kogels die Paddock zondagavond afschoot.

De aanslag in Las Vegas zal, in ieder geval als het aan de Democraten ligt, in Nevada en in Washington leiden tot nieuwe pogingen om de regels strenger te maken. Jagers, sportschutters en andere voorstanders van het recht op wapenbezit, hadden juist opgelucht ademgehaald na het vertrek van president Barack Obama. Hun vrees dat hij het aanschaffen van vuurwapens en munitie moeilijker zou maken, leidde tijdens zijn regering tot recordverkopen in de wapenwinkels. Onder Donald Trump zakte dat weer in. Maar gisteren deden de aandelen van wapenfabrikanten het op de beurzen in New York opvallend goed - de beleggers nemen het komende debat in elk geval serieus.

