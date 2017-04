Eersteklas vliegreis naar Nederland voor reuzenpanda’s

De panda’s Xing Ya en Wu Wen, die voor vijftien jaar door China aan Nederland worden uitgeleend, zitten in de KLM-vlucht KL0892 van Chengdu naar Amsterdam. In de vrachtruimte achter rij 45 worden twee voor hen gebouwde boxen neergezet. Aan de bovenkant zit een luik waardoor voedsel - uiteraard vooral bamboe - en water kan worden aangereikt. Ook vliegen speciale dierenstewards van KLM mee. Die helpen met de verzorging, maar ze zullen de dieren ook weer niet te veel storen, want net als veel menselijke passagiers zullen de panda’s vooral willen slapen tijdens de ruim tien uur durende vlucht. Voor het geval er ondanks alles toch stress optreedt, vliegt ook een verzorger mee uit de dierentuin waar de twee reuzenpanda’s opgroeiden. Een bekend gezicht kan wonderen doen in ongewone situaties.

Lucht­vaart­maat­schap­pij KLM heeft een eigen dierenhotel op Schiphol, waar dieren worden verzorgd voor of na de reis

Overigens zijn de twee passagiers voor de KLM niet eens zo abnormaal. De luchtvaartmaatschappij presenteert zichzelf graag als dierenvervoerspecialist. Zo heeft het bedrijf een eigen dierenhotel op Schiphol, waar dieren worden verzorgd voor of na de reis. Van bijen tot nijlpaarden: ze zijn allemaal weleens welkom geheten aan boord.

Ook Xing Ya en Wu Wen zullen na de vlucht eerst even naar het hotel worden gebracht. Maar nog dezelfde avond vertrekken ze naar hun nieuwe, voor hen gebouwde verblijf in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

