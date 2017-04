Eerste zwarte Lady Liberty op herdenkingsmunt in VS

In de Verenigde Staten zijn ze dol op herdenkingsmunten. De rijke historie van het land is regelmatig het decor op speciale gouden en zilveren geldstukken. Maar nog nooit schitterde een niet-blanke versie van de vrouw van het vrijheidsbeeld op een betaalmiddel in Amerika. De herdenkingsmunt met daarop afgebeeld de zwarte ‘Lady Liberty’ werd donderdag in omloop gebracht door The United States Mint ter herdenking van het 225-jarig bestaan van de officiële uitgever van geldstukken in de VS.

De Amerikaanse Munt denkt dat de keuze voor de zwarte vrouw nog steeds controversieel is in het Amerika van 2017

De munt is 24-karaats goud, weegt ongeveer een ounce (28,34 gram) en heeft een nominale waarde van 100 dollar. De daadwerkelijke prijs van het geldstuk zal een stuk hoger liggen; een ounce goud doet momenteel zo’n 1150 dollar. Van de munt worden er 100.000 stuks geslagen in de 80 jaar oude fabriek van de Amerikaanse Munt nabij de militaire basis West Point in de staat New York.

Op de voorzijde staat ‘Lady Liberty’ afgebeeld als zwarte vrouw met een kroon van gouden sterren die haar uitgesproken dreadlocks bijeen houden. Boven haar prijkt het woord ‘Liberty’, vrijheid, daaronder gegraveerd het vertrouwde: ‘In God we trust’. De achterzijde van het geldstuk toont een adelaar, het nationale symbool van Amerika.

De herdenkingsmunt is de eerste in een reeks waarin een Aziatische, Spaanse en Indiaanse ‘Lady Liberty’ zal worden afgebeeld. Een ode aan de etnische en culturele diversiteit van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse Munt denkt dat de keuze voor de zwarte vrouw nog steeds controversieel is in het Amerika van 2017. “Wij denken dat een gesprek over vrijheid altijd de moeite waard is, en dat gesprek zijn wij gestart”, aldus de adjunct-directeur van het bedrijf in een interview met The New York Times.

