Eerste vrouwencafé in Bagdad geopend, Irakese vrouwen pakken de vrijheid

De abaja’s gaan uit en de hoofddoeken af, als de jonge vrouwen die Café Femme binnenkomen een tafeltje hebben gevonden. Dit is een plek waar alleen vrouwen komen, bovenin een pand met een (mannen)gym, een kinderspeelplaats en restaurants in Bagdad. In het eerste vrouwencafé in Irak kunnen vrouwen zich veilig voelen in een mannenwereld waar erekwesties en stammentradities nog altijd belangrijk zijn.

“Vaders willen niet dat hun dochters naar een café gaan waar mannen aan de waterpijp zitten”, zegt eigenares Adra Abdel-Abid (47) over de situatie van veel openbare gelegenheden in Irak. In Femme kan je ook zo’n pijp bestellen, klaargemaakt door een vrouw. Abdel-Abids Mais (20) serveert de drankjes, zoals een champagnecocktail zonder alcohol. Als ze een bewaker nodig hebben, wat niet ongewoon is in Irak, zoeken ze naar een vrouwelijke. “Ja, er zijn ook mannen die boos zijn dat ze niet welkom zijn. Sommigen beschuldigden ons ervan dat we stiekem drank en drugs verkopen.”

Moeder en dochter hebben hun café zelf ingericht. Ze bieden drankjes en snacks, en organiseren verjaardags-, verlovings- en valentijnsfeesten. “De feesten zijn voor de jongeren, de oudere vrouwen luisteren liever naar rustige Iraakse muziek.” De clientèle bestaat vooral uit artsen, advocaten en de echtgenotes van mannen met dat soort beroepen, zegt Abdel-Abid. Het is deze middag rustig, want net als hun mannen gaan de vrouwen het liefst ‘s avonds uit.

Terreurgroep weg

Het vrouwencafé past in een ontwikkeling die Bagdad doormaakt sinds de islamitische terreurgroep IS is verslagen. Vijf jaar geleden had ze dit niet kunnen doen, zegt Abdel-Abid. “Mensen waren bang. Er is nu meer openheid.” Dat zij als vrouw een café kan runnen, komt deels doordat de eigenaar van het gebouw familie is. Maar een paar jaar geleden zou ze sowieso meer weerstand hebben ondervonden.

Ze is niet de enige vrouwelijke ondernemer. Aanvankelijk wilde ze een gym voor vrouwen opzetten, maar die zijn er al in Bagdad. Vrouwen beginnen ook meer en meer een deel van de publieke ruimte op te eisen. Dat zie je vooral in de wijk waar Femme gevestigd is, waar cafés en restaurants gemengd zijn, en ook vrouwen aan de waterpijp zitten. In het straatbeeld vallen de vrolijke kleuren van hun kleding op; tot voor kort droegen veel vrouwen zwart om niet op te vallen.

De hoofddoek, die sinds de val van Saddam en de burgeroorlog niet meer weg te denken is, verliest terrein

En nog opvallender is dat de hoofddoek, die sinds de val van dictator Saddam Hoessein in 2003 en de daaropvolgende burgeroorlog tussen de geloven niet meer weg te denken is, voorzichtig terrein verliest. Terwijl haar moeder nog een hoedje draagt om haar haar te verbergen, gaat Mais bijvoorbeeld hoofddoekloos en in jeans door het leven.

Volgens Hanaa Edwar, een voorvechtster voor de mensenrechten namens de Amal Associatie in Irak, is hun doorslaggevende argument dat het gevaar weg is. “Dat is het psychologisch effect, nu de meeste hoge muren zijn weggehaald.” Die waren bedoeld om aanslagen te voorkomen en bepaalden in Bagdad jarenlang het stadsbeeld, maar zijn het afgelopen jaar merendeels verwijderd. “Vrouwen zeggen: het is oké nu, we kunnen weer normaal leven. En hun families vinden het goed.”